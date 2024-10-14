Автобус Tesla Robovan: режисер фільму "Я, робот" Прояс звинуватив Маска в крадіжці ідеї
Режисер Алекс Прояс публічно звинуватив підприємця і винахідника Ілона Маска в плагіаті дизайну з його фільму "Я, робот" 2004 року для нових безпілотних прототипів Tesla
Допис режисер поширив в соцмережі X.
У четвер, 10 жовтня, на заході We, Robot співзасновник і генеральний директор Tesla Ілон Маск представив довгоочікувані моделі своїх нових безпілотних прототипів: кібертаксі та Robovan. Також на презентації був новий робот Tesla Optimus, який розносив напої та спілкувався з натовпом.
13 жовтня в соцмережі X режисер Алекс Прояс, який зняв фантастичний фільм "Я, робот" 2004 року, публічно звернувся до мільярдера та гендиректора Tesla Ілона Маска, звинувативши його в плагіаті дизайну.
"Гей, Ілоне, чи можна мені повернути мої дизайни?", - написав Прояс в X, яка також належить Маску.
Режисер додав колаж, на якому продемонстрував схожість між кадрами в його фільмів з Віллом Смітом у головній ролі та винаходами Маска. Так, ліворуч він розташував автономну поліцію з "Я, робот", а праворуч - бота Optimus; транспорт з фільму 2004 року - поруч із Tesla Robovan та футуристичний автомобіль зі свого фільму поруч із кібертаксі.
Фото: x.com/alex_proyas
Дія фільму 2004 року розгортається в майбутньому світі Чикаго у 2035 році. Фільм створений за мотивами збірки оповідань письменника-фантаста Айзека Азімова 1950 року. Сюжет зосереджений навколо детектива, якого грає Сміт, який намагається розплутати вбивство, яке могло бути спричинене членом автономної поліції на ім’я Сонні. Проте вбивство мало б бути неможливим, оскільки всі роботи в майбутньому підпорядковуються трьом законам робототехніки. Закон номер один - робот не може травмувати людину. Закон номер два - робот повинен виконувати накази людей, якщо це не суперечить першому закону. І закон номер три - робот повинен захистити себе, якщо це не суперечить першому або другому закону. Але детектив ненавидить роботів та їхні закони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.91Продаж 45.55
- Актуальне
- Важливе