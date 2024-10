Дві українські стрічки отримали нагороди на Варшавському міжнародному кінофестивалі

Про це повідомляє Держкіно.

У Польщі з 11 по 20 жовтня проходив ювілейний, 40-й Варшавський міжнародний кінофестиваль (WFF). На заході представили 139 фільмів з різних країн - 84 повнометражні та 55 короткометражні стрічки. Цьогоріч на WFF показали і 6 стрічок українських режисерів.

Два українські фільми отримали особливі відзнаки.

Фільм "Буча" режисера Станіслава Тіунова посів друге місце в глядацькому голосуванні серед 57 художніх повнометражних фільмів.

Сюжет драми заснований на реальних подіях, що відбулися в містах Буча, Ворзель та Гостомель на Київщині під час російської окупації на початку 2022 року. Фільм розповідає історію громадянина Казахстану, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він мав можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.

У стрічці "Буча" зіграли польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич та український актор В'ячеслав Довженко. Режисером фільму виступив Станіслав Тіунов, автором сценарію та продюсером - Олександр Щур.

В український прокат "Буча" виходить 7 листопада.

Третє місце на WFF отримала документальна стрічка "Сентиментальна подорож до планети Параджанова" режисера Тараса Томенка.

Це документальний омаж Сергію Параджанову, міфологізованому кінорежисеру й митцю, з нагоди його 100-річчя. Фільм поєднує унікальні архівні матеріали із сюрреалістичними ляльковими сценами, що стирають межі між уявою та реальністю. Творці фільму зробили дослідження постаті кінорежисера та історії родини Параджанова на тлі його ексцентричності та непокори радянській цензурі.

Фото: Держкіно





Перше місце за глядацькими симпатіями дісталося польському фільму Where do we Begin Моніки Майорек.