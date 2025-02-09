Найочікуваніші фільми лютого 2025. Топ-5
Пропонуємо чергову п’ятірку різноманітних новинок, яка вже чекає на глядачів у лютому
"Кохання - це біль"
Love Hurts
Ріелтер повертається до того життя, яке він залишив позаду, адже його колишній співучасник злочину з’являється зі зловісним повідомленням…
В ролях: Ке Хуй Куан, Аріана ДеБоз, Мустафа Шакір та інші
"Канадець"
Oh, Canada
Леонард Файф, один із шістдесяти тисяч тих, хто ухилявся від призову, дезертирів, які втекли до Канади, щоб уникнути служби у В’єтнамі, ділиться всіма своїми секретами, щоб деміфологізувати своє міфологізоване життя…
В ролях: Річард Гір, Ума Турман, Джейкоб Елорді та інші
"Тиша"
The Silent Hour
Детектив з утратою слуху та глухий свідок убивства повинні спиратися один на одного, щоб перехитрити вбивць, яких вони не чують, коли їх загнали в куток у покинутому житловому будинку...
В ролях: Джоел Кіннаман, Сандра Мей, Франк Мехі Файфер та інші
"Відьмак: Сирени з глибин"
The Witcher: Sirens of the Deep
Мисливець на мутантів-монстрів Ґеральт, найнятий для розслідування нападів на приморські села, розплутує давній конфлікт між людьми та морськими жителями, який загрожує війною між королівствами...
В ролях: Аня Чалотра, Емілі Кері, Крістіна Рен та інші
"Бріджит Джонс: Закохана в хлопця"
Bridget Jones: Mad About the Boy
Бріджит Джонс живе вдовою та самотньою мамою за підтримки своєї родини, друзів і колишнього коханця Деніела. Повернувшись до роботи, вона помітила, що її переслідує молодший чоловік і, можливо, учитель природничих наук її сина...
В ролях: Лео Вудол, Рене Зеллвегер, Г'ю Грант та інші
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.81Продаж 43.51
- Актуальне
- Важливе