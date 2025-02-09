Найочікуваніші фільми лютого 2025. Топ-5

"Кохання - це біль"

Love Hurts

Ріелтер повертається до того життя, яке він залишив позаду, адже його колишній співучасник злочину з’являється зі зловісним повідомленням…

В ролях: Ке Хуй Куан, Аріана ДеБоз, Мустафа Шакір та інші

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"Канадець"

Oh, Canada

Леонард Файф, один із шістдесяти тисяч тих, хто ухилявся від призову, дезертирів, які втекли до Канади, щоб уникнути служби у В’єтнамі, ділиться всіма своїми секретами, щоб деміфологізувати своє міфологізоване життя…

В ролях: Річард Гір, Ума Турман, Джейкоб Елорді та інші

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"Тиша"

The Silent Hour

Детектив з утратою слуху та глухий свідок убивства повинні спиратися один на одного, щоб перехитрити вбивць, яких вони не чують, коли їх загнали в куток у покинутому житловому будинку...

В ролях: Джоел Кіннаман, Сандра Мей, Франк Мехі Файфер та інші

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"Відьмак: Сирени з глибин"

The Witcher: Sirens of the Deep

Мисливець на мутантів-монстрів Ґеральт, найнятий для розслідування нападів на приморські села, розплутує давній конфлікт між людьми та морськими жителями, який загрожує війною між королівствами...

В ролях: Аня Чалотра, Емілі Кері, Крістіна Рен та інші

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"Бріджит Джонс: Закохана в хлопця"

Bridget Jones: Mad About the Boy

Бріджит Джонс живе вдовою та самотньою мамою за підтримки своєї родини, друзів і колишнього коханця Деніела. Повернувшись до роботи, вона помітила, що її переслідує молодший чоловік і, можливо, учитель природничих наук її сина...

В ролях: Лео Вудол, Рене Зеллвегер, Г'ю Грант та інші

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