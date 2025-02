Найочікуваніші фільми лютого 2025. Топ-5

Ріелтер повертається до того життя, яке він залишив позаду, адже його колишній співучасник злочину з’являється зі зловісним повідомленням…

В ролях: Ке Хуй Куан, Аріана ДеБоз, Мустафа Шакір та інші

Джерело

Oh, Canada

Леонард Файф, один із шістдесяти тисяч тих, хто ухилявся від призову, дезертирів, які втекли до Канади, щоб уникнути служби у В’єтнамі, ділиться всіма своїми секретами, щоб деміфологізувати своє міфологізоване життя…

В ролях: Річард Гір, Ума Турман, Джейкоб Елорді та інші

Джерело

The Silent Hour

Детектив з утратою слуху та глухий свідок убивства повинні спиратися один на одного, щоб перехитрити вбивць, яких вони не чують, коли їх загнали в куток у покинутому житловому будинку...

В ролях: Джоел Кіннаман, Сандра Мей, Франк Мехі Файфер та інші

Джерело

The Witcher: Sirens of the Deep