Про це пише The Hollywood Reporter.

11 жовтня у світовий прокат вийде біографічний фільм режисера Алі Аббасі "Учень". Він розповідає про зростання молодого Дональда Трампа (роль якого виконав Себастьян Стен) під керівництвом Роя Кона (у виконанні Джеремі Стронга).

У трейлері показана зустріч Трампа та Кона. Трамп каже своєму майбутньому наставнику після того, як той представляється: "Рой Кон? Ти жорстокий".

"Винний згідно зі звинуваченням", — відповідає Кон.

Пізніше, коли Трамп запитує, як Кону вдається завжди перемагати, Кон ділиться своїми правилами перемоги.

"Атакувати, атакувати, атакувати. Нічого не визнавати, усе заперечувати. Що б не трапилося, ти націлюєшся на перемогу і ніколи не визнаєш поразки, — каже Кон і додає: - треба бути готовим зробити будь-що з будь-ким, щоб перемогти".

Інструкції Кона лунають на тлі того, як Трампа працює над новими будівлями та відвідує блискучі заходи з Іванкою Трамп.

Кілька місяців потому фільм був придбаний Briarcliff Entertainment. Новина про показ фільму, запланований на 11 жовтня, з’явилася після кількох місяців напруженості між творцями фільму і кампанією Трампа. Головний речник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг заявив, що фільм є цілковитою вигадкою і брехнею, та пригрозив судовим позовом, "щоб відповісти на відверто неправдиві твердження цих начебто режисерів".

"Молодий Дональд Трамп, який прагне зробити собі ім’я як голодний другий син заможної родини в Нью-Йорку 1970-х років, потрапляє під чари Роя Кона, карколомного адвоката, який допоможе створити Дональда Трампа, якого ми знаємо сьогодні. Кон бачить у Трампі ідеального протеже — людину з чистими амбіціями, жагою успіху та готовністю зробити все можливе для перемоги", - йдеться в описі фільму.

Фільм уперше був показаний на Каннському кінофестивалі. У фільмі міститься чимало неприємних для кандидата в президенти США моментів. Зокрема художня стрічка демонструє, як Трамп вживає амфетамін, робить ліпосакцію, намагається приховати лисину. Але найбільш суперечливою є сцена, в якій він жорстоко штовхає свою тодішню дружину Іванку на землю і ґвалтує її.

Утім, фільм режисера Алі Аббасі починається із застереження про те, що описані події є вигадкою.