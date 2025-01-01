"Щоб перемогла свобода": Зірка "Зоряних війн" Марк Гемілл закликав світ підтримати Україну

Про це він сказав у відеозверненні для United24.

Американський актор Марк Гемілл, найбільш відомий за роллю джедая Люка Скайвокера в кіноепопеї "Зоряні війни", у новорічному відео висловив солідарність з Україною у війні проти Росії.

"Я бажаю вам щасливого Нового року і закликаю підтримати Україну. Будь-який внесок, котрий ви можете зробити, буде надзвичайно цінним", - сказав актор.

Він наголосив на тому, що перемога Україна у війні проти Росії означатиме перемогу цінностей свободи.

"Тож, будь ласка, посприяйте, щоб перемогла свобода, перемогла Україна", - додав Гемілл.