"Щоб перемогла свобода": Зірка "Зоряних війн" Марк Гемілл закликав світ підтримати Україну
Американський актор Марк Гемілл, амбасадор фандрейзингової платформи United24 записав новорічне відеозвернення, в якому закликав підтримати Україну
Про це він сказав у відеозверненні для United24.
Американський актор Марк Гемілл, найбільш відомий за роллю джедая Люка Скайвокера в кіноепопеї "Зоряні війни", у новорічному відео висловив солідарність з Україною у війні проти Росії.
"Я бажаю вам щасливого Нового року і закликаю підтримати Україну. Будь-який внесок, котрий ви можете зробити, буде надзвичайно цінним", - сказав актор.
Він наголосив на тому, що перемога Україна у війні проти Росії означатиме перемогу цінностей свободи.
"Тож, будь ласка, посприяйте, щоб перемогла свобода, перемогла Україна", - додав Гемілл.
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