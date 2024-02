Сценарист "Бетмена 2" працює над спіноффом "Гри престолів"

Про це пише Hollywood Reporter.

Сценарист Меттсон Томлін розробляє ще один серіал всесвіту "Гра престолів" для HBO. Наразі ведеться активна підготовка до давно обговорюваної ідеї проєкту Aegon’s Conquest ("Ейгонові завоювання").

HBO співпрацює з Метсоном Томліном, популярним сценаристом, який працював над "Бетменом" Метта Ріва, а також є співавтором сценарію майбутнього продовження "Бетмен, частина 2". Він також написав комікс-екшн про Кіану Рівза BRZRKR і мультсеріал "Термінатор" для Netflix.

"Ейгонові завоювання" — це, по суті, прямий приквел до хіта "Дім Дракона", який розповідає історію кривавого та жорстокого завоювання Вестероса Таргарієнами. Історія розповідає про загарбника Ейгона Таргарієна, який завоював континент Вестерос разом зі своїми дружинами-сестрами Реніс і Вісенією та їхніми драконами. Ейгон успішно об’єднав шість із семи королівств лише за два роки, і лише Дорн зміг успішно протистояти.

Одне джерело описало проєкт як "повернення до джерел" підхід до епічного фентезійного всесвіту Джорджа Мартіна (хоча враховуючи, що перша серія була розгалуженою та складною, незрозуміло, що саме означає "повернення до джерел" у контексті "Гри престолів").

Ідея цього проєкту обговорювалася ще на початку минулого року.

З моменту завершення серіалу "Гра престолів" у 2019 році було розроблено багато приквелів (і є одна ідея продовження), і деякі з них уже вважаються неактивними — хоча HBO вважає за краще не говорити про це. Наразі створені два серіали - "Дім Дракона", другий сезон якого стартує цього літа, і A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight ("Лицар семи королівств: Лицар живоплоту"), виробництво якого починається цього року і засноване на серії повістей Мартіна "Казки про Данка та Яйце".

Наразі в активній розробці перебуває серіал про Джона Сноу. Кіт Герінґтон стане виконавцем головної ролі, виконавчим продюсером і співавтором.

На початку літа 2024 року на телеканалі HBO відбудеться премʼєра 2-го сезону серіалу "Дім дракона".

У Новий рік Джордж Мартін повідомив, що створив сценарії 3-х нових мультсеріалів, які також є частиною всесвіту "Гри престолів".