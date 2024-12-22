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Топ-10 найочікуваніших фільмів грудня 2024 року

Олена Чернінька
22 грудня, 2024 неділя
21:02
Кіно Топ-10 найочікуваніших фільмів грудня 2024 року

Найочікуваніші фільми грудня 2024 року: путівник по найгарячіших фільмах місяця. Від святкових до епічних пригод – ось фільми, які викликають найбільше галасу

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Безглузде Різдво з Сабріною Карпентер 

Посівши перше місце з ідеальною 100% шкалою уваги, безглузде Різдво викликало значний галас в Інтернеті. Цей спеціальний випуск Netflix зі співачкою та актрисою Сабріною Карпентер у головній ролі обіцяє святкову суміш виступів, запрошених зірок і святкового настрою, тому його обов’язково потрібно переглянути для шанувальників різдвяного контенту…

Повна невідомість 

Тімоті Шаламе з’являється на місці легендарного музиканта Боба Ділана в "Повному невідомому", біографічному фільмі, який уже привернув увагу ентузіастів драми. Цей фільм, запланований на Різдво, розповідає про ранні роки життя Ділана, поєднуючи музику та оповідання для глибоко особистого дослідження його життя…

Носферату 

Третє місце в списку займає ремейк класики жахів 1921 року Роберта Еггерса "Носферату". Цей довгоочікуваний фільм оновлює культову історію про вампірів, доносячи до нової аудиторії характерний стиль Еггерса атмосферної напруги та драми…

Їжак Сонік 3 

Улюблений синій спідстер повертається в Sonic the Hedgehog 3, який продовжує енергійні пригоди Соніка та його друзів. Оскільки Кіану Рівз, як повідомляється, приєднався до акторського складу, очікується, що сімейна франшиза привабить у кінотеатри як молодих шанувальників, так і давніх ентузіастів Sega…

Володар перснів: Війна Рогіримів 

На шанувальників Середзем’я чекає новий анімаційний приквел "Війна Рогіримів". Дія якого відбувається в легендарному світі Дж. Р. Р. Толкіна, цей гостросюжетний фільм досліджує історію Хельмової западини, пропонуючи новий погляд на епічну сагу…

Babygirl 

Babygirl, романтична драма з Ніколь Кідман і Гаррісом Дікінсоном у головних ролях, обіцяє емоційно заряджену розповідь, зосереджену навколо любові та самопізнання. Його грудневий випуск позиціює його як потенційного претендента на нагороди сезону…

Муфаса: Король Лев 

Довгоочікуваний приквел "Короля Лева" від Діснея розповість про раннє життя Муфаси, майбутнього короля Земель Прайду. Завдяки приголомшливій анімації та улюбленим персонажам, "Муфаса: Король Лев" готова зачарувати глядачів будь-якого віку…

Ручна поклажа 

Різдвяний трилер Netflix "Продовжуйте" з Тероном Егертоном у головній ролі в напруженій історії, яка поєднує святкові теми з драмою з високими ставками…

The Fire Inside 

Цей байопік про бокс обіцяє надихаючу історію про рішучість і тріумф. Fire Inside поєднує в собі яскравість спортивної драми з щирою розповіддю, що робить його ідеальним в часі для любителів мотиваційних фільмів...

The Six Triple Eight 

Замикає першу десятку фільм Тайлера Перрі "Шість потрійних вісімок", який оживляє історію жіночого батальйону...

 

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