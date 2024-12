Топ-10 найочікуваніших фільмів грудня 2024 року

Посівши перше місце з ідеальною 100% шкалою уваги, безглузде Різдво викликало значний галас в Інтернеті. Цей спеціальний випуск Netflix зі співачкою та актрисою Сабріною Карпентер у головній ролі обіцяє святкову суміш виступів, запрошених зірок і святкового настрою, тому його обов’язково потрібно переглянути для шанувальників різдвяного контенту…

Тімоті Шаламе з’являється на місці легендарного музиканта Боба Ділана в "Повному невідомому", біографічному фільмі, який уже привернув увагу ентузіастів драми. Цей фільм, запланований на Різдво, розповідає про ранні роки життя Ділана, поєднуючи музику та оповідання для глибоко особистого дослідження його життя…

Третє місце в списку займає ремейк класики жахів 1921 року Роберта Еггерса "Носферату". Цей довгоочікуваний фільм оновлює культову історію про вампірів, доносячи до нової аудиторії характерний стиль Еггерса атмосферної напруги та драми…

Улюблений синій спідстер повертається в Sonic the Hedgehog 3, який продовжує енергійні пригоди Соніка та його друзів. Оскільки Кіану Рівз, як повідомляється, приєднався до акторського складу, очікується, що сімейна франшиза привабить у кінотеатри як молодих шанувальників, так і давніх ентузіастів Sega…

На шанувальників Середзем’я чекає новий анімаційний приквел "Війна Рогіримів". Дія якого відбувається в легендарному світі Дж. Р. Р. Толкіна, цей гостросюжетний фільм досліджує історію Хельмової западини, пропонуючи новий погляд на епічну сагу…

Babygirl, романтична драма з Ніколь Кідман і Гаррісом Дікінсоном у головних ролях, обіцяє емоційно заряджену розповідь, зосереджену навколо любові та самопізнання. Його грудневий випуск позиціює його як потенційного претендента на нагороди сезону…

Довгоочікуваний приквел "Короля Лева" від Діснея розповість про раннє життя Муфаси, майбутнього короля Земель Прайду. Завдяки приголомшливій анімації та улюбленим персонажам, "Муфаса: Король Лев" готова зачарувати глядачів будь-якого віку…

Різдвяний трилер Netflix "Продовжуйте" з Тероном Егертоном у головній ролі в напруженій історії, яка поєднує святкові теми з драмою з високими ставками…

The Fire Inside

Цей байопік про бокс обіцяє надихаючу історію про рішучість і тріумф. Fire Inside поєднує в собі яскравість спортивної драми з щирою розповіддю, що робить його ідеальним в часі для любителів мотиваційних фільмів...

The Six Triple Eight