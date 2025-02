Топ-5 сучасних романтичних фільмів, які варто подивитись з коханою людиною

Від режисера Роуз Гласс нова напружена історія кохання. Відлюдькуватий менеджер тренажерного залу Лу сильно закохується в Джекі, амбітну культуристку, яка прямує через місто до Вегаса в гонитві за своєю мрією. Але їхнє кохання розпалює насильство, затягуючи глибоко в мережу злочинної родини Лу…

У ролях: Крістен Стюарт, Кеті О'Брайан, Ед Гарріс, Дейв Франко та інші

Режисер: Роуз Гласс

За мотивами сценариста, режисера та зірки Руді Манкузо, "Музика" — це історія кохання й дорослішання, яка розповідає про творця-початківця із синестезією, який повинен змиритися з невизначеним майбутнім, переживаючи тиск кохання, сім’ї та його бразильської культури в Нью-Йорку, Нью-Джерсі…

У ролях: Руді Манкузо, Каміла Мендес, Дж. Б. Смув, Франческа Реале та інші

Режисер: Руді Манкузо

Зендая в ролі Таші Дункан, колишньої вундеркіндки з тенісу, яка стала тренером. Заміжня за чемпіоном із серією програшів (Майк Фейст – Вестсайдська історія), стратегія Таші полягає зробити зі свого чоловіка чемпіона. Історія набуває несподіваного повороту, коли їм обом доводиться зіткнутися з Патріком (Джош О’Коннор – Корона) – колишнім найкращим другом та водночас колишнім хлопцем Таші. Оскільки їхнє минуле й сьогодення стикаються, а напруга зростає, Таші мусить запитати себе, чого буде коштувати їй перемога…

У ролях: Зендая, Джош О'Коннор, Майк Фейст, Ей Дж. Лістер та інші

Режисер: Лука Гуаданьїно

The Idea of You (2024)