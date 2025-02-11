Топ-5 сучасних романтичних фільмів, які варто подивитись з коханою людиною

Любов, брехня та кровопролиття

Love Lies Bleeding (2024)

Від режисера Роуз Гласс нова напружена історія кохання. Відлюдькуватий менеджер тренажерного залу Лу сильно закохується в Джекі, амбітну культуристку, яка прямує через місто до Вегаса в гонитві за своєю мрією. Але їхнє кохання розпалює насильство, затягуючи глибоко в мережу злочинної родини Лу…

У ролях: Крістен Стюарт, Кеті О'Брайан, Ед Гарріс, Дейв Франко та інші

Режисер: Роуз Гласс

Музика

Música (2024)

За мотивами сценариста, режисера та зірки Руді Манкузо, "Музика" — це історія кохання й дорослішання, яка розповідає про творця-початківця із синестезією, який повинен змиритися з невизначеним майбутнім, переживаючи тиск кохання, сім’ї та його бразильської культури в Нью-Йорку, Нью-Джерсі…

У ролях: Руді Манкузо, Каміла Мендес, Дж. Б. Смув, Франческа Реале та інші

Режисер: Руді Манкузо

Претенденти

Challengers (2024)

Зендая в ролі Таші Дункан, колишньої вундеркіндки з тенісу, яка стала тренером. Заміжня за чемпіоном із серією програшів (Майк Фейст – Вестсайдська історія), стратегія Таші полягає зробити зі свого чоловіка чемпіона. Історія набуває несподіваного повороту, коли їм обом доводиться зіткнутися з Патріком (Джош О’Коннор – Корона) – колишнім найкращим другом та водночас колишнім хлопцем Таші. Оскільки їхнє минуле й сьогодення стикаються, а напруга зростає, Таші мусить запитати себе, чого буде коштувати їй перемога…

У ролях: Зендая, Джош О'Коннор, Майк Фейст, Ей Дж. Лістер та інші

Режисер: Лука Гуаданьїно

Думка про тебе

The Idea of You (2024)

Заснований на однойменній відомій сучасній історії кохання, "Думка про тебе" зосереджується на Солен (Енн Гетевей), 40-річній матері-одиначці, яка починає несподіваний роман із 24-річним Хейсом Кемпбеллом (Ніколас Ґаліцін), вокалістом найпопулярнішого чоловічого гурту на планеті August Moon…

У ролях: Енн Хетевей, Ніколас Галіцін, Елла Рубін, Енні Мумоло та інші

Режисер: Майкл Шоуолтер

Час жити

We Live in Time (2024)

Алмут (Флоренс П’ю) і Тобіас (Ендрю Гарфілд) зустрілись несподівано, і ця зустріч змінила їхні життя. Завдяки знімкам їхнього спільного життя — закоханості, побудови дому, створення сім’ї — відкривається складна правда, яка руйнує фундамент. Коли вони вирушають на шлях випробувань, обмежений часом, то вчаться цінувати кожну мить нетрадиційного шляху, яким пройшла їхня історія кохання в глибоко зворушливому кінофільмі режисера Джона Кроулі, який охоплює десятиліття…

У ролях: Ендрю Гарфілд, Флоренс П'ю, Адам Джеймс, Аоїф Хайндс та інші

Режисер: Джон Кроулі

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