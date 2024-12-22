Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Топ фільмів про Різдво на Нетфлікс (Netflix). ТОП-7

Топ фільмів про Різдво на Нетфлікс (Netflix). ТОП-7

Олена Чернінька
22 грудня, 2024 неділя
16:40
Кіно netflix

Якщо ви хочете на Різдво дивитися дуже веселі фільми, тоді ви прийшли в потрібне місце

Зміст

Найкращий. Різдво. Коли-небудь!

У новій комедії Мері Ламберт Різдво — змагальний вид спорту. Хізер Грем грає роль мами з передмістя, яка бере свою сім’ю провести відпустку зі своїм давнім ворогом (Бренді). Приєднуйтесь, щоб дізнатися, чи старі напружені відносини змінюються, чи це призводить до розгрому свята…

кіно

кіно, Фото: постер до фільму

Хлопчик на ім'я Різдво

Переддень Різдва — ідеальний час, щоб побачити чарівний фільм Гіла Кенана "Хлопчик на ім’я Різдво". Коли король (Джим Бродбент) обіцяє нагороду в обмін на символ надії, молодий Ніколас (Генрі Лофулл) намагається допомогти своєму батькові виграти приз і опиняється в епічному квесті, щоб дістатися до чарівного міста, населеного ельфами…

кіно

кіно, Фото: постер до фільму

Замок на Різдво

Брук Шилдс і Кері Елвес знімаються в затишній романтичній комедії Мері Ламберт, у якій нещодавно розлучена письменниця любовних романів (Шилдс), перебуваючи в облозі своїх шанувальників за вбивство коханого персонажа, летить до Шотландії, щоб перечекати шторм. Побачивши замок, який її батько колись знав у дитинстві, вона імпульсивно вирішує купити його у сварливого герцога (Елвес), який називає його своїм домом…

кіно

кіно, Фото: кадр з фільму

Різдвяні хроніки

У святковій пригоді Клея Кайтіса, Санта, який, коли його сани зламано, а мішок із подарунками втрачено напередодні Різдва, має об’єднатися з парою дітей, щоб врятувати свято до світанку…

кіно

кіно, Фото: постер до фільму

Різдвяна спадщина

Це класична різдвяна ситуація: міський житель потрапляє в маленьке містечко, де він спочатку розчарований, а згодом зачарований. У цьому повороті святкового піджанру Ерні Барбараша Еліза Тейлор грає розбещену міську дівчину Еллен; її батько, генеральний директор, відправляє її до свого маленького рідного містечка в Новій Англії на Різдво, щоб перевірити, чи здатна вона успадкувати його роль. Там вона зустрічає Джейка (Джейк Лейсі)...

кіно

кіно, Фото: кадр з фільму

Різдвяний принц

Трилогія починається з романтичного коміксу Алекса Замма 2017 року, в якому американська журналістка (Роуз МакАйвер) подорожує до вигаданої країни Альдовія на Різдво. Вона закохується в альдовського принца (Бен Лемб). Глядачі також закохалися, що спонукало до випуску фільмів "Різдвяний принц: Королівське весілля" у 2018 році та "Різдвяний принц: Королівський малюк" у 2019 році…

кіно

кіно, Фото: кадр з фільму

Різдво з тобою

Ікона rom-com Фредді Принц-молодший повертається до жанру в цій святковій пропозиції від режисера Габріели Тальявіні. Еймі Гарсія грає роль виснаженої попзірки, чий лейбл вимагає святковий трек перед Різдвом. У пошуках натхнення зірка їде в північну частину штату Нью-Йорк, щоб зустрітися з молодим фанатом, але коли настає снігова буря…

кіно

кіно, Фото: кадр з фільму

Джерело

 

Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
транзит газу, газ
Автор Світлана Кравченко
21 грудня, 2024 субота
Україна і Росія не змогли домовитись про транзит газу за посередництва Азербайджану, - Reuters
ПТКР BGM-71 TOW
Автор Роман Яворський
21 грудня, 2024 субота
Ефективно нищить російські танки ще з часів В'єтнаму: що таке ракети TOW, які США передають Україні, і чим вони кращі за Javelin
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-1.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.69
    Купівля 41.69
    Продаж 42.2
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
22 грудня
18:07
прем'єрка Італії Мелоні
"Загроза набагато ширша, ніж ми уявляємо": прем'єрка Італії Мелоні попередила, що РФ може використати мігрантів, аби дестабілізувати ситуацію в Європі
18:00
OPINION
Внутрішнє існування РФ — мракобісся
17:42
Саломе Зурабішвілі
Грузинський прем'єр Кобахідзе висунув ультиматум президентці Зурабішвілі. Перед її виступом на мітингу в Тбілісі поліція конфіскувала авто зі звукотехнікою
17:29
курсанти
Міноборони різко збільшить стипендії курсантів: про які суми йдеться
17:14
Олександр Усик
Хоче відпочити й побачити доньку: Усик поділився планами на майбутнє після перемоги над Ф'юрі
17:02
Ексклюзив
волонтерка
Як РФ вдається дискредитувати українські благодійні фонди: пояснив засновник OSINT-агенції Molfar Старосєк
17:00
За добу росіяни обстріляли 8 населених пунктів Донеччини: загинула людина, ще одна поранена
16:44
Комплекс балістичних ракет середньої дальності KN-15 (Pukguksong-2), КНДР
Північна Корея імовірно передала РФ балістичні ракети KN-15: що про них відомо
16:00
OPINION
Чому серед українців розвелося чимало корисних ідіотів?
15:54
МВФ
Коли закінчиться війна: МВФ не виключає бойових дій до середини 2026 року
15:42
Після катастрофи танкерів з мазутом на узбережжя Новоросійська винесло мертвих дельфінів
15:25
Зеленський, Трамп
Трамп запропонував Зеленському почати думати про припинення вогню та відмову від усіх окупованих територій, - El Pais
15:21
Дрони вночі атакували Орловську область РФ: загорілася нафтобаза
15:08
Інфографіка
AGM-88 HARM
Знищують радари й засліплюють ворожу ППО: що таке AGM-88 HARM – американські ракети, якими ЗСУ свого часу шокували росіян
15:07
Оновлено
Стінг
Стінг заспівав Shape of my Heart під бандуру: на інструменті зіграв український військовий бандурист Тарас Столяр
15:03
Ексклюзив
Насправді все населення України отримує субсидії на електроенергію, - експерт з питань енергоефективності Павлюк
15:03
зарплати
Три місяці без зарплати: на ТОТ росіяни не виплачують кошти працівникам Бердянського порту
14:35
Зеленський заявив, що 2025 рік має стати для України роком справедливого миру
14:32
Ексклюзив
Біля столичного ЦУМу зібралися на акцію з вимогою сприяти визволенню полонених (22.12.2024)
"У тебе є завтра, а в них немає сьогодні". Біля столичного ЦУМу зібралися на акцію з вимогою сприяти визволенню полонених
14:10
путін
Путін погрожує Україні "багатократно більшими руйнуваннями" у відповідь на удар по Казані
14:07
Вибух
Окупанти вдарили дроном по Бериславу: загинув цивільний
14:00
OPINION
У війні на виснаження цивільне населення — найслабша ланка
13:48
Оновлено
Знешкодження леопарда у зоопарку Одеси: поліція та директор по-різному кажуть про те, чи вискочив звір за вольєр
13:32
грузія
У бою проти росіян на Курщині загинув командир "Вільної Грузії" Бадрі Кварацхелія
13:31
Дональд Трамп
Команда Трампа має намір оголосити про вихід США із ВООЗ "у перший день" після його вступу на посаду президента, - FT
13:18
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За добу щонайменше 6 "шахедів" залітали до Білорусі, один з них пролетів 170 км, - Беларускі Гаюн
12:54
ЗСУ загиблі
Росіяни розстріляли пʼятьох українських полонених військових: Лубінець звернеться до ООН та МКЧХ
12:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
12:36
санкції проти Росії
ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, - ЗМІ
12:34
Іран
В Ірані масштабна енергетична криза: на підприємствах скоротили графік роботи, школи перевели на дистанційку, - NYT
12:17
новини Львівщини
Росіяни атакували цивільного чоловіка у Куп’янську: поранення кінцівок призвели до ампутації
12:04
фейк
Росіяни поширюють у соцмережах анонси мітингів в Європі "проти порушень прав людини в Україні", - ЦПД
12:02
OPINION
Українська дипломатія: вмерла, так вмерла…
12:01
терористи ХАМАС
Перемовини між Ізраїлем і ХАМАС щодо перемир'я завершені на 90%, - BBC
11:54
Ексклюзив
Роберт Фіцо
Фіцо намагається отримати вдячність Путіна після війни, - політолог Рейтерович
11:40
втрати окупантів
На Куп’янському напрямку Сили оборони знищили бронетанкову групу російських загарбників
11:11
У Туреччині вертоліт швидкої допомоги врізався у будівлю лікарні: четверо людей загинули
10:54
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Мотивовані добровольці значно краще справляються з обовʼязками й мають бажання працювати, - лейтенант ЗСУ Волянський
10:54
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили ППО за ніч ліквідували 52 російських БПЛА, ще 44 - не досягли цілей
10:52
Оновлено
РФ атакувала Україну "шахедами" і ракетами, у Броварах уламки дронів впали на багатоповерхівку: ситуація вранці 22 грудня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV