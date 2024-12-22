Топ фільмів про Різдво на Нетфлікс (Netflix). ТОП-7

Найкращий. Різдво. Коли-небудь!

У новій комедії Мері Ламберт Різдво — змагальний вид спорту. Хізер Грем грає роль мами з передмістя, яка бере свою сім’ю провести відпустку зі своїм давнім ворогом (Бренді). Приєднуйтесь, щоб дізнатися, чи старі напружені відносини змінюються, чи це призводить до розгрому свята…

кіно, Фото: постер до фільму

Хлопчик на ім'я Різдво

Переддень Різдва — ідеальний час, щоб побачити чарівний фільм Гіла Кенана "Хлопчик на ім’я Різдво". Коли король (Джим Бродбент) обіцяє нагороду в обмін на символ надії, молодий Ніколас (Генрі Лофулл) намагається допомогти своєму батькові виграти приз і опиняється в епічному квесті, щоб дістатися до чарівного міста, населеного ельфами…

кіно, Фото: постер до фільму

Замок на Різдво

Брук Шилдс і Кері Елвес знімаються в затишній романтичній комедії Мері Ламберт, у якій нещодавно розлучена письменниця любовних романів (Шилдс), перебуваючи в облозі своїх шанувальників за вбивство коханого персонажа, летить до Шотландії, щоб перечекати шторм. Побачивши замок, який її батько колись знав у дитинстві, вона імпульсивно вирішує купити його у сварливого герцога (Елвес), який називає його своїм домом…

кіно, Фото: кадр з фільму

Різдвяні хроніки

У святковій пригоді Клея Кайтіса, Санта, який, коли його сани зламано, а мішок із подарунками втрачено напередодні Різдва, має об’єднатися з парою дітей, щоб врятувати свято до світанку…

кіно, Фото: постер до фільму

Різдвяна спадщина

Це класична різдвяна ситуація: міський житель потрапляє в маленьке містечко, де він спочатку розчарований, а згодом зачарований. У цьому повороті святкового піджанру Ерні Барбараша Еліза Тейлор грає розбещену міську дівчину Еллен; її батько, генеральний директор, відправляє її до свого маленького рідного містечка в Новій Англії на Різдво, щоб перевірити, чи здатна вона успадкувати його роль. Там вона зустрічає Джейка (Джейк Лейсі)...

кіно, Фото: кадр з фільму

Різдвяний принц

Трилогія починається з романтичного коміксу Алекса Замма 2017 року, в якому американська журналістка (Роуз МакАйвер) подорожує до вигаданої країни Альдовія на Різдво. Вона закохується в альдовського принца (Бен Лемб). Глядачі також закохалися, що спонукало до випуску фільмів "Різдвяний принц: Королівське весілля" у 2018 році та "Різдвяний принц: Королівський малюк" у 2019 році…

кіно, Фото: кадр з фільму

Різдво з тобою

Ікона rom-com Фредді Принц-молодший повертається до жанру в цій святковій пропозиції від режисера Габріели Тальявіні. Еймі Гарсія грає роль виснаженої попзірки, чий лейбл вимагає святковий трек перед Різдвом. У пошуках натхнення зірка їде в північну частину штату Нью-Йорк, щоб зустрітися з молодим фанатом, але коли настає снігова буря…

кіно, Фото: кадр з фільму

Джерело