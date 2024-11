Топ фільмів, які вийдуть у листопаді: рейтинг від МувіВеб

Професіонал

Початкова назва Thug, Absolution - це майбутній кримінальний трилер, знятий Гансом Петером Моландом (In Order of Disappearance) за сценарієм Тоні Гейтона (Hell on Wheels). У фільмі знявся Ліам Нісон, як старіючий бандит, який бажає залишити кримінальне минуле позаду та відновити відносини зі своїми дітьми. Однак злочинний світ не відпускає його добровільно, в результаті починається гра в кішки-мишки, яка призводить до тяжких наслідків для обох сторін.

Такі маленькі речі

Small Things Like These – історична драма, заснована на однойменному романі 2021 року Клер Кіган. Світова прем'єра фільму з Кілліаном Мерфі у головній ролі відбулася 15 лютого 2024 року на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі та вийде у кінотеатрах по всьому світу у листопаді, включаючи Сполучені Штати та Великобританію.

Події розгортаються у 1985 році, коли Білл Ферлонг, торговець вугіллям і побожний батько, робить шалене відкриття у місцевому монастирі під час Різдва. Незважаючи на усвідомлення пов'язаних з цим ризиків, Білл намагається самостійно розкопати правду, не підозрюючи, що вона може бути частиною великої змови, що охоплює все ірландське місто Нью-Рос.

Кодове ім'я "Червоний"

Глядачів давно приваблюють фільми із зірковим акторським складом, від "Нестриманих" до останнього "Червоного повідомлення". У листопаді цього року у нас є ще один інтригуючий фільм із багатьма акторами, серед яких Дуейн Джонсон, Кріс Еванс, Дж. К. Сіммонс та Люсі Лью.

У новому святковому комедійному фільмі режисера Джейка Касдана, коли Санта-Клауса під псевдонімом Червоний викрадають, керівник служби безпеки Північного полюса Каллум Дріфт об'єднується з одним із найвідоміших мисливців за головами на ім'я Джек О. Меллі, щоб знайти його місцеперебування. Все це веде до світової пригоди, що включає нескінченний потік екшенів для глядачів.

Гладіатор II

Ніхто не чекав продовження "Гладіатора" через два десятиліття, особливо не від Рідлі Скотта, який також зняв оригінальний фільм. Однак багато шанувальників не знають, що продовження було запропоновано ще у червні 2001 року, але не було підтверджено до 2018 року. "Гладіатор II" має стати насиченою бойовиками військовою епопеєю, яка досягне висот попереднього фільму.

У цій історії Луцій (його грає Поль Мескаль) втрачає все, включно зі своїм будинком, на користь римських імператорів-тиранів і потрапляє в Колізей, щоб знайти сили та відновити славу Риму для його народу, навіть якщо це означає втрату значно більшого — свого життя. "Гладіатор II", у якому зіграли Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Конні Нельсон та Джозеф Квінн, а також Пол Мескаль, вийде у кінотеатрах 22 листопада 2024 року.

