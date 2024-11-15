Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Топ фільмів, які вийдуть у листопаді: рейтинг від МувіВеб

Топ фільмів, які вийдуть у листопаді: рейтинг від МувіВеб

Олена Чернінька
15 листопада, 2024 п'ятниця
11:45
Кіно кіно в листопаді

Незважаючи на збільшення кількості фільмів, доступних на різних потокових сервісах, багато глядачів вважають за краще дивитися їх у кінотеатрі на великому екрані

Зміст

Професіонал

Початкова назва Thug, Absolution - це майбутній кримінальний трилер, знятий Гансом Петером Моландом (In Order of Disappearance) за сценарієм Тоні Гейтона (Hell on Wheels). У фільмі знявся Ліам Нісон, як старіючий бандит, який бажає залишити кримінальне минуле позаду та відновити відносини зі своїми дітьми. Однак злочинний світ не відпускає його добровільно, в результаті починається гра в кішки-мишки, яка призводить до тяжких наслідків для обох сторін. 

Такі маленькі речі

Small Things Like These – історична драма, заснована на однойменному романі 2021 року Клер Кіган. Світова прем'єра фільму з Кілліаном Мерфі у головній ролі відбулася 15 лютого 2024 року на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі та вийде у кінотеатрах по всьому світу у листопаді, включаючи Сполучені Штати та Великобританію.

Події розгортаються у 1985 році, коли Білл Ферлонг, торговець вугіллям і побожний батько, робить шалене відкриття у місцевому монастирі під час Різдва. Незважаючи на усвідомлення пов'язаних з цим ризиків, Білл намагається самостійно розкопати правду, не підозрюючи, що вона може бути частиною великої змови, що охоплює все ірландське місто Нью-Рос. 

Кодове ім'я "Червоний"

Глядачів давно приваблюють фільми із зірковим акторським складом, від "Нестриманих" до останнього "Червоного повідомлення". У листопаді цього року у нас є ще один інтригуючий фільм із багатьма акторами, серед яких Дуейн Джонсон, Кріс Еванс, Дж. К. Сіммонс та Люсі Лью.

У новому святковому комедійному фільмі режисера Джейка Касдана, коли Санта-Клауса під псевдонімом Червоний викрадають, керівник служби безпеки Північного полюса Каллум Дріфт об'єднується з одним із найвідоміших мисливців за головами на ім'я Джек О. Меллі, щоб знайти його місцеперебування. Все це веде до світової пригоди, що включає нескінченний потік екшенів для глядачів. 

Гладіатор II

Ніхто не чекав продовження "Гладіатора" через два десятиліття, особливо не від Рідлі Скотта, який також зняв оригінальний фільм. Однак багато шанувальників не знають, що продовження було запропоновано ще у червні 2001 року, але не було підтверджено до 2018 року. "Гладіатор II" має стати насиченою бойовиками військовою епопеєю, яка досягне висот попереднього фільму.

У цій історії Луцій (його грає Поль Мескаль) втрачає все, включно зі своїм будинком, на користь римських імператорів-тиранів і потрапляє в Колізей, щоб знайти сили та відновити славу Риму для його народу, навіть якщо це означає втрату значно більшого — свого життя. "Гладіатор II", у якому зіграли Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Конні Нельсон та Джозеф Квінн, а також Пол Мескаль, вийде у кінотеатрах 22 листопада 2024 року.

 

Джерело

Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Дональд Трамп та Ілон Маск
Автор Ольга Бабишена
14 листопада, 2024 четвер
"Поводиться як співпрезидент": оточення Трампа незадоволене надмірною присутністю Маска, - NBC
Саміт миру
Автор Віталій Бесараб
14 листопада, 2024 четвер
"Проводити другий Саміт миру вже немає потреби": політолог Шлінчак назвав причину
НАТО, Трамп
Автор Катерина Єсікова
14 листопада, 2024 четвер
Хоче посадити за стіл переговорів: Волц розповів, як Трамп планує завершити війну в Україні
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 43.39
    Продаж 44.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
15 листопада
12:01
OPINION
Одіозного суддю Вовка подали на звільнення
11:56
електроенергія
Щоб уникнути обмежень потужності, бізнес закликали активніше імпортувати електроенергію: ситуація в енергосистемі 15 листопада
11:48
BAFTA позбавлятиме лауреатів нагород за доведені кримінальні злочини
11:37
тюрма
У США винесли вирок хакеру з Росії за найбільшу в історії крадіжку криптовалюти
11:22
Лауреатом Букерівської премії 2024 року став роман англійської письменниці Саманти Гарві "Orbital"
Сервіс Goodreads закрив оцінювання роману-переможця Букерівської премії "Орбітальний" з героями-росіянами
11:17
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 листопада
Відбувається третя спроба російського наступу на Курщині, - Згурець
11:09
Оновлено
удар по Одесі ввечері 14 листопада 2024 р.
Росія завдала комбінованого масованого удару по Одесі: загинула жінка, серед поранених - 9-річний хлопчик
11:06
Оновлено
Виявився "кротом" російського ГРУ: в Україні за підозрою в держзраді затримали підполковника ССО
11:00
Оновлено
Ту-95МС
РФ піднімала в повітря 8 стратегічних бомбардувальників
10:48
принцеса Мікаса
Японська принцеса Мікаса померла у віці 101 року
10:27
До Києва прибув заступник держсекретаря США з управління та ресурсів
10:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий в обмінниках
10:16
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 листопада
Ворог іде на штурм уже не лише в сутінках, а й уночі та попри негоду, - командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" Федоренко
10:16
У застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби
10:01
OPINION
Польські політики американським: допомога Україні — в інтересах світу
09:56
сили ППО
Після перемоги Трампа РФ збільшила атаки дронами по Україні на 44%, - ABC News
09:54
В УГКЦ назвали три засади переходу на святкуванняя Різдва 25 гудня
15 листопада - початок Великого Різдвяного посту: що можна робити, чого ні та народні прикмети цього дня
09:48
Оновлений склад Linkin Park
Перший після смерті Беннінгтона: Linkin Park випустили альбом From Zero з вокалісткою Емілі Армстронг
09:47
Роберт Кеннеді-молодший
Трамп висунув на міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого, який закликав не вакцинувати дітей
09:00
Партнерський матеріал
"Разом навчаємось і зростаємо": як ЄС підтримує школи та дошкільні заклади в Україні
08:53
ППО
У ніч на 15 листопада Сили оборони збили одну ракету й 25 "шахедів"
08:37
ЗСУ
Минулої доби на фронті сталось 144 боєзіткнення: окупанти найактивніші на Курахівському напрямку
08:14
втрати окупантів
РФ упродовж доби втратила 1520 військових, 11 танків і 2 системи ППО
08:08
Ексклюзив
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
У Часовому Ярі ситуація критична, в місті залишається трохи більше 300 людей, - очільник МВА
08:08
OPINION
Орбан, Фіцо та Алієв заякорились в таборі ворогів Україні
08:04
обстріл, ППО
БПЛА атакували об'єкти РФ на Білгородщині, в Краснодарському краї, окупованих Криму, Бердянську та Маріуполі
07:28
єврейська громада україни
У Франції під час гри Ліги націй вболівальники освистали гімн Ізраїлю, біля ізраїльської секції стадіону сталася бійка
07:25
генерал РФ Романчук
Українські хакери зламали комп'ютер екскомандувача силами РФ на Запорізькому напрямі: що цікавого знайшли
07:04
Списав навіть висновки і посилався на неактуальні джерела. Голову Господарського суду Київської області звинувачують у плагіаті кандидатської дисертації
06:46
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
ВМС: у Чорному морі відсутні російські ракетоносії
06:39
Ілон Маск
Маск таємно зустрівся з послом Ірану в ООН: обговорювали зниження напруги між країнами
06:34
путін
ISW прогнозує значні проблеми для російської економіки у 2025 році
06:22
Дональд Трамп
"Це має зупинитися": Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні
06:15
Андрій Сибіга
Стратегічне партнерство та мир через силу: Сибіга звернувся до Рубіо, висунутого Трампом на держсекретаря США
06:06
Анонс
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 15 листопада
05:18
Володимир Зеленський і Джо Байден
США до кінця президентського терміну Байдена щотижня надсилатимуть Україні допомогу
04:44
Російські окупанти
DeepState: Росія окупувала Рівнопіль - населений пункт у 10 км від Дніпропетровщини
02:31
Севастополь
Росіяни збираються повернути Чорноморський флот у Севастополь, - "Атеш"
01:59
Артем Довбик, "Рома"
Українець Довбик побореться за приз найкращого футболіста світу
01:23
У Новій Зеландії парламент перервав роботу через маорійський ритуал хаку в залі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV