Творець "Носферату" взявся за наступний фільм - історію про перевертня в Англії XIII століття

Який наступний фільм сценариста/режисера Носферату Роберта Еггерса?

Focus Features оголосив, що Роберт Еггерс знову об’єднається зі студією для фільму "Вервульф", дії якого відбуваються в Англії 13 століття і стане п’ятим повнометражним фільмом режисера.

Деталі сюжету обмежені, але ми знаємо, що Еггерс збереже той самий погляд на точні деталі, діалоги та вірування, які зробили Носферату та його попередні фільми такими незабутніми та захоплюючими. Hollywood Reporter першим оприлюднив цю новину, а NBC Insider згодом підтвердив проект.

Еггерс буде режисером фільму, сценаристом якого він став разом зі своїм колегою по The Northman Sjón. Як і "Носферату", "Вервульф" отримає різдвяний реліз у грудні 2026 року. Фільм знаменує собою п’яте співробітництво між компаніями Eggers і Focus, які випустили і "Носферату", і "Північника", і займалися міжнародним розповсюдженням "Маяка" та "Відьми".

Оголошення з’явилося після побиття касових зборів і успіху у критиків "Носферату". Ми побачимо переосмислення Еггерсом класичної серії вампірів 1922 року режисера Ф. В. Мурнау. Вийшовши на Різдво минулого року, фільм з Лілі-Роуз Депп, Ніколасом Голтом, Біллом Скарсгардом і Віллемом Дефо в головних ролях перевершив очікування касових зборів і зібрав 40 мільйонів доларів за святкові вихідні. З тих пір він зібрав понад 150 мільйонів доларів у всьому світі, що зробило його найкасовішим фільмом Еггерса, а проникнення фільму в поп-культуру ще більше послужило тому, щоб зробити його своєрідним проривом для режисера, який давно вважається фаворитом кінофілів, особливо серед фільмів жахів.

Сьогодні Носферату отримав чотири номінації на премію "Оскар": за найкращу операторську роботу, найкращий дизайн-постановку, найкращий макіяж і зачіску та найкращий дизайн костюмів.

Тепер Еггерс має шанс розвинути успіх Носферату з ще одним кіномонстром, змінюючи вампірів на перевертнів, зберігаючи при цьому ті ж захоплюючі моменти, які зробили "Відьму" таким видатним дебютом десять років тому. Ми ще нічого не знаємо про потенційний вибір акторів Еггерса для цього фільму, але, враховуючи його послужний список і успіх "Носферату", очікуйте, що для цього проекту з’являться деякі відомі імена.

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