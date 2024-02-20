В Україні зʼявився новий кінофестиваль для фільмів, знятих під час російсько-української війни

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Державне агентство з питань кіно за підтримки президента України до десятої річниці вторгнення Росії на територію України та до другої річниці повномасштабної війни запровадило національний кінофестиваль Cinema for Victory. Це захід для фільмів, знятих під час російсько-української війни.

"Кінофестиваль є платформою для інформаційного спротиву російській агресії, майданчиком для розвитку контенту воєнного часу, об’єднання зусиль і обміну досвідом для кіноспільноти, підсилення взаємодії між цивільними та військовими, що сприятиме підсиленню мотивації на шляху до української перемоги", - зазначили в Мінкульті.

Cinema for Victory має на меті підтримувати увагу до війни в Україні, документувати злочини Росії проти українців, відзначати документалістів.

До 22-го лютого фестиваль приймає стрічки до конкурсної програми, а вже 23–25 лютого відбудеться офіційна частина національного кінофестивалю. Цьогоріч він зосередиться на фільмах, які документують воєнні злочини росіян, фіксуючи свідчення про війну через реальні історії українців.