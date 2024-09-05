Вийшов трейлер другого сезону серіалу "Аркейн", що є екранізацією гри League of Legends

Трейлер оприлюднили на сторінці Netflix в соцмережі X.

Стримінгова компанія Netflix показала перший трейлер другого і останнього сезону серіалу "Аркейн", який є екранною адаптацією популярної гри League of Legends.

"Дивіться, як усе палає. Останній сезон "Аркейн" вийде цього листопада", - підписали трейлер.

Другий сезон "Аркейн" обіцяє ще глибше зануритися в хаотичний і сповнений напруги світ Пілтовера та Зауна після драматичних подій першого сезону. Трейлер супроводжується треком Paint The Town Blue від Ashnikko. Композиція стала першим синглом для другого сезону "Аркейн", випущеного Riot Games і Virgin Music Group.

Новий трейлер демонструє приголомшливі візуальні ефекти, насичену послідовність дій і емоційну глибину, які натякають на незабутнє завершення саги "Аркейн".

Як пише Collider, більше деталей про другий сезон "Аркейн" розкажуть на Netflix Geeked Week - одній із найочікуваніших подій для фанатів. Пряма трансляція відбудеться 19 вересня.

Перший сезон шоу отримав схвалення критиків і був визнаний одним із найкращих телевізійних серіалів Netflix у 2021 році. Серіал отримав чотири нагороди "Еммі", зокрема як найкраща анімаційна програма, що зробило його першим стримінговим серіалом, який переміг у цій категорії. Він також здобув нагороду Annie Awards у дев’яти категоріях, закріпивши за собою звання новатора в адаптації відеоігор.