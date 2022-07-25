English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Кіпр допоможе ЄС позбутися залежності від російського газу

Кіпр допоможе ЄС позбутися залежності від російського газу

25 липня, 2022 понедiлок
20:48
Світ Кіпр

На думку міністерки енергетики Кіпру Наташі Пілідес, прагнення Європейського Союзу скоротити залежність від російського природного газу підвищує стратегічну важливість родовищ на Кіпрі

Про це в інтервʼю для Bloomberg повідомила міністерка енергетики Кіпру Наташа Пілідіс.

"Європа є хорошим потенційним клієнтом для кіпрського газу, оскільки ЄС підтвердив, що природний газ залишатиметься споживчим паливом до 2049 року в рамках "зеленого" переходу. Тож тепер компанії мають можливість укласти довгострокові контракти", — сказала Пілідіс.

За її словами, ЄС планує покінчити із залежністю від газу РФ незалежно від того, коли закінчиться повномасштабна війна в Україні. 
Американська енергетична компанія Chevron Corp. разом із партнерами Shell Plc та ізраїльською Newmed Energy LP володіє правами на буріння морського родовища Aphrodite та планує пробурити нову свердловину на початку 2023 року.

За оцінками, Aphrodite, вперше відкрита у 2011 році, містить 125 мільярдів кубометрі досі невикористаного газу та лежить поблизу родовища Левіафан біля узбережжя Ізраїлю, яке спільно експлуатують Chevron і NewMed.

Як зазначила міністерка, Chevron представить свій остаточний план розвитку для Aphrodite, розташованого в блоці 12 виключної економічної зони Кіпру, до кінця цього року з 2027 року.

Варіанти включають підключення Aphrodite до чинної інфраструктури в регіоні або підключення родовища до термінала зрідженого природного газу Ikdu в Єгипті.

Будучи маленькою країною, Кіпр не потребує багато природного газу для внутрішніх потреб, залишаючи більше палива саме на експорт. Як зазначає Пілідіс, окрім Європи, потенційним клієнтом газу є також Азія.
Кіпр також позитивно ставиться до плану грецької енергетичної компанії Energean Plc побудувати 200-кілометровий трубопровід від свого морського родовища в Ізраїлі до Василікоса на південному узбережжі острова.

Згідно з пропозицією, трубопровід буде з’єднаний із плавучим судном для зрідженого природного газу з експортом близько 3,5 мільярдів кубічних метрів на рік.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
ЄС
газ
Кіпр
Читайте також:
Автор Антін Борковський
24 липня, 2022 неділя
Путін вже розпрощався із думкою про «Великого Петра», тепер він бореться тільки за збереження свого життя
Путин
23 липня, 2022 субота
Доля Росії буде не в руках Путіна та його оточення, - генерал Мусаєв
путін путлер
24 липня, 2022 неділя
Вперше за 22 роки Путін опинився у ситуації: він підіймає ставки, але ніхто не ведеться, - радник міністра МВС Денисенко
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 39.1
  • EUR
    Купівля 38.3
    Продаж 39.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
25 липня
20:45
Військовий корабель НАТО в Старому порту Таллінна
Військові кораблі НАТО зайшли у порти Естонії
20:43
Україна і Гватемала підписали угоду про безвіз та обговорили деталі співпраці: Зеленський розповів про підсумки зустрічі з Алехандро Джамматтеї
20:36
Вакцина від COVID-19
США нададуть Україні близько пів мільйона доз вакцини від COVID-19
20:34
Олексій Аргунов
Суди в Росії почали штрафувати за лайки під антивоєнними дописами у соцмережах
20:26
Ексклюзив
АЗС
Ціна на пальне в Україні буде знижуватися, - директор Консалтингової групи "А-95" Куюн
20:25
Сан-Тропе, де російські олігархи мають багато нерухомості
Прокуратура Франції перевірить активи російських олігархів, наближених до Путіна
20:21
У Пентагоні вказали на низький морально-бойовий дух військових РФ
19:59
Ексклюзив
Маріуполь
Росіяни анонсували фільтрацію людей просто в Маріуполі, - місцевий чиновник
19:59
ЗСУ збили російський винищувач Су-25
19:38
обстріл ракета
Росіяни обстріляли з "градів" прикордоння Чернігівщини
19:36
АЗС
В Україні дешевшає скраплений газ: в середньому ціна впала на 30 коп.
19:28
Бен Воллес та Ярослав Над
Міністри оборони Великої Британії та Словаччини обговорили подальшу підтримку України
19:20
Ексклюзив
M142 HIMARS
Росіяни зазнають фіаско найближчим часом, - експерт Defense Express Киричевський
19:14
указ президента
Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
19:10
На фото Збройні сили України
Щоб помститися за саботаж, російські командири кидають у бій живу силу без прикриття, – Генштаб ЗСУ
19:10
Північний потік
Німеччина не бачить підстав для обмеження постачання газу "Північним потоком - 1"
18:57
Ексклюзив
Інна Совсун
Росія та її агенти активно включаться в дискусію щодо законопроєкту про нацменшини, - нардепка Совсун
18:57
День Української Державності
Мінкульт представив символіку для святкування Дня Державності України
18:55
Фінляндія
Найбільші партії Фінляндії підтримали заборону видачі росіянам туристичних віз
18:47
Ексклюзив
Андрій Костін
Кандидатура депутата Костіна на посаду генпрокурора є рівновіддаленою від усіх, - нардеп Цимбалюк
18:39
Ексклюзив
ЗСУ
До початку серпня наступ росіян на Слов'янськ і Краматорськ, імовірно, видихнеться, бо немає ким наступати, - боєць ЗСУ Карась
18:35
Ексклюзив
Північний потік газ
У 2025 році Росія остаточно втратить енергоринок ЄС, - експерт
18:32
Ексклюзив
Лавров
Лавров продає байки щодо ситуації в Україні Глобальному Півдню, - політексперт Герасимчук
18:28
Ігор Коломойський
Коломойський з "недійсним" паспортом громадянина України: міграційна служба зробила відповідну позначку
18:15
Газпром
Газпром заявив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", постачання газу скоротиться удвічі
18:06
ворожий БПЛА "Орлан"
На Миколаївщині ЗСУ знищили ворожий розвідувальний БПЛА "Елерон"
17:58
Ексклюзив
путін путлер
Якби Путін міг застосувати ядерну зброю, то давно б це зробив, - дипломат Чалий
17:45
Росія продовжує продукувати фейки
Міноборони Росії "попередило" про теракт: можливі провокації у Слов'янську
17:44
Єврокомісія
ЄС надав Україні €1,6 млрд на відновлення пошкодженої інфраструктури
17:39
зерно-війна
Відкриття експортних коридорів у Чорному морі відбудеться до кінця тижня, – Кубраков
17:22
Ексклюзив
Слов'янськ Краматорськ Соледар карта бойових дій 23.07.22
Регулярні штурмові дії ворога відбиваються, лінія фронту на Донеччині стабільна, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
17:20
На Запоріжжі російський військовий КамАЗ переїхав авто, загинули двоє дорослих та дитина, - мер Мелітополя
17:19
Польща
Польща бойкотуватиме заходи, в яких братимуть участь дипломати РФ чи Білорусі
17:06
Укрзалізниця
Укрзалізниця призначила низку евакуаційних поїздів зі Сходу України. Перелік і розклад
16:53
Ексклюзив
Руслан Демченко
Демченка уже мала б затримати СБУ, - політолог Шлінчак
16:48
Лавров
Лавров заявив, що "зернова угода" не забороняє обстріли України
16:46
У Торецьку поліцейські викрили мережу коригувальників російських ракет: дані "зливали" місцеві мешканці
16:42
Ексклюзив
Морський порт Одеси
Обстріл порту в Одесі - демонстрація РФ, що будь-які перевезення вантажів будуть небезпечними, - консультант Націнституту стратегічних досліджень
16:32
Ексклюзив
Росіяни обстріляли цивільні об'єкти й поля на Запоріжжі ракетами С-300 з боєголовками класу "земля-земля", - ОВА
16:31
Ексклюзив
санкції проти РФ
Росія буде влаштовувати провокації, аби розхитувати санкційний тиск світу, - дипломат Хара
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV