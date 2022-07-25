Кіпр допоможе ЄС позбутися залежності від російського газу

Про це в інтервʼю для Bloomberg повідомила міністерка енергетики Кіпру Наташа Пілідіс.

"Європа є хорошим потенційним клієнтом для кіпрського газу, оскільки ЄС підтвердив, що природний газ залишатиметься споживчим паливом до 2049 року в рамках "зеленого" переходу. Тож тепер компанії мають можливість укласти довгострокові контракти", — сказала Пілідіс.

За її словами, ЄС планує покінчити із залежністю від газу РФ незалежно від того, коли закінчиться повномасштабна війна в Україні.

Американська енергетична компанія Chevron Corp. разом із партнерами Shell Plc та ізраїльською Newmed Energy LP володіє правами на буріння морського родовища Aphrodite та планує пробурити нову свердловину на початку 2023 року.

За оцінками, Aphrodite, вперше відкрита у 2011 році, містить 125 мільярдів кубометрі досі невикористаного газу та лежить поблизу родовища Левіафан біля узбережжя Ізраїлю, яке спільно експлуатують Chevron і NewMed.

Як зазначила міністерка, Chevron представить свій остаточний план розвитку для Aphrodite, розташованого в блоці 12 виключної економічної зони Кіпру, до кінця цього року з 2027 року.

Варіанти включають підключення Aphrodite до чинної інфраструктури в регіоні або підключення родовища до термінала зрідженого природного газу Ikdu в Єгипті.

Будучи маленькою країною, Кіпр не потребує багато природного газу для внутрішніх потреб, залишаючи більше палива саме на експорт. Як зазначає Пілідіс, окрім Європи, потенційним клієнтом газу є також Азія.

Кіпр також позитивно ставиться до плану грецької енергетичної компанії Energean Plc побудувати 200-кілометровий трубопровід від свого морського родовища в Ізраїлі до Василікоса на південному узбережжі острова.

Згідно з пропозицією, трубопровід буде з’єднаний із плавучим судном для зрідженого природного газу з експортом близько 3,5 мільярдів кубічних метрів на рік.