Про це йдеться у заяві Управління інформації та зв'язку прикордонної служби Держкомітету нацбезпеки Киргизької Республіки.

Як зазначалося, станом на 22:00 (19:00 за Києвом) ситуація на ділянках кордону в Баткенській та Ошській областях, де були зіткнення, "продовжувала залишатися напруженою з тенденцією до стабілізації".

"У рамках досягнутих домовленостей від лінії державного кордону здійснюється відведення додаткових сил та засобів до пунктів постійної дислокації", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що правоохоронні органи двох республік "здійснюють контроль за громадським порядком на прикордонних територіях та проводять спільне патрулювання" автомобільної дороги, яка сполучає як таджицькі міста Худжанд та Канібадам, так і киргизькі населені пункти Арка та Борбордук.

Ситуація на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 14 вересня. За твердженням киргизької сторони, таджицькі прикордонники проникли на ділянку Киргизстану та "зайняли бойові позиції". Потім країни звинуватили одна одну в обстрілах.

Протяжність кордону Киргизстану з Таджикистаном становить близько 970 км, з яких 519 уточнено, а решта залишається неописаним. Суперечливими залишаються ділянки між Баткенською областю Киргизстану та Согдійською областю Таджикистану, де села й будинки жителів двох республік розташовані поруч. Це ускладнює роботу з визначення лінії кордону.

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