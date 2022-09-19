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Киргизстан заявив про відведення своїх сил від кордону з Таджикистаном

19 вересня, 2022 понедiлок
05:33
Світ Киргизстан та Таджикистан

Відповідно до домовленостей  Киргизстану та Таджикистану, додаткові сили та засоби відводяться від кордону двох країн  

Про це йдеться у заяві Управління інформації та зв'язку прикордонної служби Держкомітету нацбезпеки Киргизької Республіки.

Як зазначалося, станом на 22:00 (19:00 за Києвом) ситуація на ділянках кордону в Баткенській та Ошській областях, де були зіткнення, "продовжувала залишатися напруженою з тенденцією до стабілізації".

"У рамках досягнутих домовленостей від лінії державного кордону здійснюється відведення додаткових сил та засобів до пунктів постійної дислокації", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що правоохоронні органи двох республік "здійснюють контроль за громадським порядком на прикордонних територіях та проводять спільне патрулювання" автомобільної дороги, яка сполучає як таджицькі міста Худжанд та Канібадам, так і киргизькі населені пункти Арка та Борбордук.

  • Ситуація на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 14 вересня. За твердженням киргизької сторони, таджицькі прикордонники проникли на ділянку Киргизстану та "зайняли бойові позиції". Потім країни звинуватили одна одну в обстрілах.
  • Протяжність кордону Киргизстану з Таджикистаном становить близько 970 км, з яких 519 уточнено, а решта залишається неописаним. Суперечливими залишаються ділянки між Баткенською областю Киргизстану та Согдійською областю Таджикистану, де села й будинки жителів двох республік розташовані поруч. Це ускладнює роботу з визначення лінії кордону.

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Киргизстан
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