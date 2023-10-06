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Китайська фірма продала ПВК Вагнера супутники для розвідки

6 жовтня, 2023 п'ятниця
20:00
Війна з Росією ЧВК Вагнер

Китайська фірма Beijing Yunze Technology Co Ltd продала два супутники спостереження з високою роздільною здатністю групі найманців "Вагнер" за понад 30 мільйонів доларів США

Про це повідомляє France24.

Російська група найманців "Вагнер" у 2022 році підписала контракт з китайською фірмою на придбання двох супутників і використання їхніх зображень для розвідувальної діяльності. Зазначається, що ця організація прагнула підштовхнути Росію до вторгнення в Україну.

Зокрема, супутникові знімки також використовувалися для підтримки операцій "Вагнера" в Африці і навіть його невдалого заколоту в червні, який призвів до фактичного розпаду групи, після чого Пригожин та інші ключові фігури загинули в авіакатастрофі в серпні.

Згідно з контрактом компанія Beijing Yunze Technology Co Ltd продала два супутники спостереження з високою роздільною здатністю, що належать китайському космічному гіганту Chang Guang Satellite Technology (CGST), компанії "Ніка-Фрут", яка на той час була частиною комерційної імперії Пригожина.

Вартість супутників склала понад 30 мільйонів доларів США.

За даними джерела, Вагнер навіть замовив знімки російської території наприкінці травня 2023 року, що була захоплений силами Вагнера наприкінці червня під час нетривалого заколоту.

Заколот був придушений протягом 24 годин і ознаменував остаточний розрив між президентом Росії Володимиром Путіним і Пригожиним.Однак у контракті немає жодної згадки про замовлення зображень російської території.

Грегорі Фалко, дослідник аерокосмічної галузі з Корнельського університету в США, сказав, що використання Вагнером китайських технологій свідчить про обмеженість Росії в цьому секторі, незважаючи на її історичну репутацію великої космічної держави, що сягає корінням в СРСР.

На прохання прокоментувати контракт, речник Міністерства закордонних справ Китаю відповів: "Я не знаю про ситуацію, яку ви описуєте", - додавши, що "Китай завжди виважено і відповідально ставиться до відповідних питань експорту і діє в суворій відповідності з китайською політикою, законами і своїми міжнародними зобов'язаннями".

Як повідомляє джерело, вдалося встановити особу людини, яка підписала контракт з російського боку - це Іван Мечетін - 40-річний чоловік, який є генеральним директором компанії "Ніка-Фрут", дочірньої компанії групи "Конкорд", яку тоді очолював Пригожин.

  • 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

  • Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

  • У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК Вагнера.

  • За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Світ
Україна
Росія
Китай
Вагнергейт
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