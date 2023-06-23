Про це пише The New York Times.

Зазначається, що Барнаульський патронний завод в Росії отримав від китайської державної фірми порох, якого достатньо для виробництва не менше 80 млн боєприпасів.

"Порох був доставлений китайською державною компанією Poly Technologies, проти якої Сполучені Штати раніше наклали санкції за продажі ракетних технологій і надання підтримки Ірану", - йдеться у повідомлені.

Газета зазначає, що ці дані "знову порушують питання про роль Китаю в підтримці Росії, яка веде загарбницьку війну в Україні".

Під час нещодавнього візиту до Пекіну держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай запевнив Сполучені Штати, що не надає Росії летальної допомоги у війні з Україною. За його словами, уряд США "наразі не бачив нічого, що суперечить цьому".

"Але те, що нас турбує, - це приватні компанії в Китаї, які можуть надавати допомогу", - сказав Блінкен.

"Деякі експерти заявили, що поставки Poly Technologies Барнаульському патронному заводу з моменту вторгнення сягли на загальну суму майже 2 мільйони доларів, згідно з митними документами", - зазначає видання.

Згідно з митними документами, ці вантажі планували використати у патронах для російських автоматів Калашникова та снайперських гвинтівок.