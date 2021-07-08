Китайські кредити дуже небезпечні для України: це зручно для політиків, але матиме катастрофічні наслідки для держави, - Фурса

Про це Фурса сказав у програмі "Коментар з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Очевидно, ми заграємо з китайцями. З одного боку, наш головний партнер - це Америка, а торгівельний та партнер цінностей - Європейський Союз. Але американці та європейці дуже нудні. Вони постійно вимагають змін і реформ. Той же МВФ кредитує лише за умови, що Україна виконає "домашнє завдання". А з іншого боку є дуже привабливий китайський кредит. Китай ніколи нікому не ставить умов стосовно реформ, їм це не цікаво. І ці китайські кредити, насправді, дуже небезпечна історія," - сказав Фурса.



Інвестиційний банкір пояснив, що коли Китай дає кредит на інфраструктурні проєкти - будівництво моста, то цей міст будуватиме китайська компанія, яка привезе китайських робітників. Відповідно, Китай виставлятиме рахунок державі. У результаті значно зростає боргове навантаження, адже китайці не виставляють умов і дефіцит бюджету в країни-позичальника активно зростає.



"Зараз Чорногорія побудувала якусь дорогу з мостом. Їм це коштувало $800 млн. Населення Чорногорії близько 600 тис. людей - це дві Троєщини. У межах України це було би співрозмірно з кредитом на $40 млрд. Тобто, повернути це неможливо. І далі китайці починають у вас "віджимати" порти, певний відсоток експортної виручки і т. д. Тобто, ви потрапляєте у залежність", - наголосив Фурса.



Інвестиційний банкір додав, що кредитування Китаєм починається як дуже зручна історія для політиків: жодних умов, жодної боротьби з корупцією. Але потім закінчується проблемами для держави.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україні варто переймати досвід Компартії Китаю в управлінні державою.