Міністр закордонних справ Цінь Ган прямо провів паралель між військовою допомогою нам і підтримкою США Тайваню. Це і так було зрозуміло, але прямим текстом раніше китайці це не казали. Щобільше, китайський лідер тепер говорить про бажання Заходу на чолі зі США стримувати Китай, а Цінь Ган звинувачує американців в бажанні створити ще одне "НАТО" в Азії. Висновок очевидний — Китай відчув момент, коли суперництво зі США вже не просто не може бути прихованим — воно стає визначальною рисою світу. Все, що буде відбуватися або не відбуватися у світі буде розглядатися через призму цього суперництва. В тому числі й наша війна з Росією. Причому пов'язування Китаєм військової допомоги нам і Тайваню — це тільки верхівка айсберга.

Китай відчув момент, коли суперництво зі США вже не просто не може бути прихованим — воно стає визначальною рисою світу

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На наших очах і доволі швидко відбуватиметься розмежування "Заходу" і "Сходу", а Євразії — на "Європу" та "Азію". Росія може швидко рухатися в китайську сферу впливу: там все більше китайських машин, іде "юанізація" економіки та навіть депозити вже в юанях пропонують. Китай спробує "застовпити" за собою Росію та Казахстан як ресурсну базу у всіх сенсах, а Білорусь — як майданчик впливу — такий собі шматочок Азії в Європі. Про наслідки можна говорити довго, але для нас це створює чимало викликів і ризиків.

Президент на кшталт Трампа — єдиний порятунок Путіна від китайської кабали, хоча це може бути й запізно і Китай з'їсть його "живцем"

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По-перше, Китаю потрібна слабка Росія, але "здати" її аж ніяк не вигідно. Чимало європейських країн дуже залежать від експорту в Китай, і підняття ним ставок може створити виклик для солідарності Заходу, особливо на фоні президентської кампанії в США, де тема Китаю буде однією з основних. Путін це, до речі, теж добре розуміє. Для нього президент на кшталт Трампа — єдиний порятунок від китайської кабали, хоча це може бути й запізно і Китай з'їсть його "живцем". Що звісно не створить простір на схід від нас більш дружнім. Росія перетворюється з гравця на того, ким грають, а ми будемо частиною цієї гри, головне, щоб це була своя гра).

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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