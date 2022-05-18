Про це повідомила в КМДА в телеграмі.

"До кінця доби в Києві триватимуть пориви вітру 15-18 м/с", - зазначили у відомстві.

Фахівці закликають дотримуватися таких порад:

усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби Київзеленбуду: (044) 272-40-18.

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