КМДА попередила киян про сильний вітер до кінця доби 18 травня
У Києві впродовж 18 травня пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с
Про це повідомила в КМДА в телеграмі.
"До кінця доби в Києві триватимуть пориви вітру 15-18 м/с", - зазначили у відомстві.
Фахівці закликають дотримуватися таких порад:
- усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автівки.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби Київзеленбуду: (044) 272-40-18.
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