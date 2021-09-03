КМДА повідомила про зупинку можливого демонтажу будинку Маліна
У Києві зупинили спробу демонтажу історичного будинку Маліна за адресою: вул. Тургенівська, 22, який збудований наприкінці XX ст.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Цей будинок внесений в перелік об‘єктів, що підпадають під додатковий захист історичних будинків, які не мають статусу об’єктів культурної спадщини",- йдеться у повідомленні.
Учора ввечері біля історичного будинку з’явилась будівельна техніка.
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"Місто одразу відправило інспекцію Департаменту охорони культурної спадщини, а також інспекцію Департаменту міського благоустрою. Після перемовин із власниками, будівельну техніку прибрали з прилеглої території історичного будинку", - додали у повідомленні.
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