КМДА просить киян терміново перевірити дахи будинків на наявність міток окупантів
Київська міська державна адміністрація звертається до жителів багатоповерхівок з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток російських окупантів
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток. У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки - просимо засипати їх землею або чимось накрити", - йдеться у повідомленні.
Нагакаємо, Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти залишають на дорогах.
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