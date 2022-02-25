КМДА просить киян терміново перевірити дахи будинків на наявність міток окупантів

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



"Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток. У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки - просимо засипати їх землею або чимось накрити", - йдеться у повідомленні.



Нагакаємо, Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти залишають на дорогах.





