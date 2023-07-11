Книга про депортацію кримських татар потрапила у список фіналістів премії Рафала Лемкіна
Книга "Кров інших: кримський злочин Сталіна і поетика солідарності" про депортацію кримських татар, яку написав американський україніст Рорі Фіннін потрапила у список фіналістів книжкової премії Рафала Лемкіна
Про це йдеться на сайті премії.
Комітет книжкової премії імені Рафала Лемкіна прочитав понад шістдесят книг-номінантів опублікованих у 2021 і 2022 роках. Цьогоріч перемогу здобула книга Сабіна Кадо "Більше, ніж різанина: Расове насильство і громадянство на гаїтянсько-домініканському прикордонні" (More than a Massacre: Racial Violence and Citizenship in the Haitian-Dominican Borderlands).
Серед чотирьох фіналістів опинилась книга Рорі Фінніна "Кров інших: кримський злочин Сталіна і поетика солідарності" (Blood of Others: Stalin's Crimean Atrocity and the Poetics of Solidarity) про депортацію кримських татар у 1944 році.
У анотації вказано, що книга "проливає світло" на тексти поезії та прози, які порушили мовчання про депортацію та "передавалися з рук в руки в підпіллі або публікувалися для обговорення - шокували свідомість читачів і прагнули спонукати їх до дії".
"Прокладаючи нові шляхи між славістикою та близькосхідними студіями, "Кров інших" є переконливим і своєчасним дослідженням ідей та ідентичностей, що циркулюють між Росією, Туреччиною та Україною - трьома країнами, що визначають долю нестабільної та геополітично ключової частини нашого світу", - йдеться в анотації.
Книга була опублікована у березні 2022 року, українського перекладу наразі немає.
Довідково. Книжкова премія імені Рафала Лемкіна присуджується раз на два роки за найкращу науково-популярну книгу, видану англійською мовою або перекладену англійською, яка присвячена причинам, запобіганню, реагуванню або наслідкам геноциду та масових звірств.
Рафал Лемкін - польський та американський науковець-правник єврейського походження, фундатор дослідження геноциду. Він ввів термін "геноцид" та виступив головним промотором ухвалення Генеральною асамблеєю ООН Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, в якій дано визначення геноциду в юридичних термінах.
- 26 червня стало відомо, що Станіслав Асєєв, Оксана Забужко та ще дві українські письменниці потрапили до довгого списку Центральноєвропейської літературної премії Angelus-2023. Премію вручають за найкращі прозові твори авторам, які у своїх текстах звертаються до найважливіших, найактуальніших тем сучасного світу, дають поштовх до міркувань і глибокого пізнання інших культур.
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