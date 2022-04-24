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Колаборанти у Боровій на Харківщині увійшли до складу окупаційної влади, – селищна рада

24 квітня, 2022 неділя
17:26
війна з Росією окупанти

В окупованій Боровій, що на Харківщині, залишається багато російских військових, вони створили окупаційну "комендатуру", куди увійшли місцеві колаборанти

Про це повідомила Борівська селищна рада у "Фейсбук".

"На території громади продовжує перебувати значна кількість російських військових та ворожої техніки. Найбільше її зосереджено у населених пунктах Підвисочанського, Першотравневого, Ізюмського, Чернещинського, Піско-Радьківського та частини Вищесолоненського старостинських округів. На території громади бойові дії наразі не ведуться, але близько чутно вибухи і звуки обстрілів", – йдеться у повідомленні.

Окупаційна влада створила в Боровій "комендатуру", яку очолив російський кадровий військовий. До складу цієї окупаційної влади увійшли також місцеві колаборанти. Вони повідомляють загарбникам дані стосовно місцевих мешканців, їхні статки та політичні погляди.

Відтак, рашисти вибірково обшукують помешкання борівчан, забирають речі.

"Також окупанти і колаборанти схаменулися щодо посівної кампанії і наполегливо рекомендують керівникам сільгосппідприємств виводити людей в поле та відновлювати весняно-польові роботи. Втім, з розбитою чи викраденою технікою, без палива і з нестачею посівних матеріалів та добрив зробити це проблематично. До того ж, ніхто не гарантує сільгосппрацівникам безпеки від замінувань та під час обстрілів", – вказала селищна рада.

Якщо ж аграрії не погоджуються працювати, один з місцевих колаборантів погрожує "націоналізувати" землі та передати їх в користування іншим.

Дехто з мешканців сіл, де велися найзапекліші бої, попри небезпеку ризикує повертатися у свої домівки з інших населених пунктів громади. Частина будинків зруйновані, деякі пограбовані.

"Так, у селі Дружелюбівка на воротах та на дверях спустошених домоволодінь залишені написи: "Здєсь уже нічєго нєт", – йдеться у повідомленні.

Продуктові магазини у Боровій працюють, постачають продукти зі Сватового та Куп’янська. При цьому дозволу зваезти гуманітарну допомогу з української території рашисти не дають, як і відмовляються надати зелені коридори для евакуації.

"За можливості, варто попередити людей, які знаходяться в окупації, що треба намагатися уникати передачі своїх паспортних даних будь-кому з окупаційної влади незалежно від того, яку мету ті декларують. Ці персональні дані згодом можуть бути використані як для примусового вивезення в трудові і фільтраційні табори на територію днр, лнр, росії, так і для примусової мобілізації чоловіків або організації псевдо-референдумів", – зауважує селищна рада.

"Наші земляки, яким зараз вкрай складно, знаходяться в інформаційному вакуумі, тож застереження, які ви передасте рідним, можуть врятувати життя їм та сусідам, з якими вони поділяться інформацією", – наголошують у повідомленні.

 
  • Нагадаємо, окупанти на Харківщині встановлюють обладнання російського мобільного оператора та впроваджують розрахунок рублями.

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Харківська область
окупована територія
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