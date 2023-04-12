Коли військові медики їдуть за пораненими - вони стають для росіян ціллю номер один, - очільник ГО "Військові медики України"
Російські війська завжди намагаються знищити швидкі, на якій їдуть наші військові медики, щоб евакуювати поранених бійців
Про це в ефірі Еспресо заявив голова правління ГО "Військові медики України" Андрій Кривцов.
"Коли військові медики виїжджають за пораненими, коли їде машина, яка їх забирає - вона стає ціллю номер один. Маємо таку інформацію, спілкуємось з ними. Починається, як кажуть росіяни, "сафарі". Росіяни намагаються знищити швидку, на якій їдуть наші військові медики. А вони намагаються врятувати якомога більше людей. Для кожного військового медика, яких не так багато, це сотні життів, які вони витягнули, повернули, вирвали з лап смерті", - сказав він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.08
-
EUR
Купівля 40.31Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе