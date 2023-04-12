Про це в ефірі Еспресо заявив голова правління ГО "Військові медики України" Андрій Кривцов.

"Коли військові медики виїжджають за пораненими, коли їде машина, яка їх забирає - вона стає ціллю номер один. Маємо таку інформацію, спілкуємось з ними. Починається, як кажуть росіяни, "сафарі". Росіяни намагаються знищити швидку, на якій їдуть наші військові медики. А вони намагаються врятувати якомога більше людей. Для кожного військового медика, яких не так багато, це сотні життів, які вони витягнули, повернули, вирвали з лап смерті", - сказав він.