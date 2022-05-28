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Головна війна з Росією Командири забороняють росіянам евакуювати поранених, аби не ризикувати технікою, - розвідка

Командири забороняють росіянам евакуювати поранених, аби не ризикувати технікою, - розвідка

28 травня, 2022 субота
09:40
війна з Росією розбита російстка техніка

Командири забороняють російським військовим евакуювати поранених з поля бою, аби уникнути втрат автомобільної техніки

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у telegram

Розвідники зазначають, що аби уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів. 

За даними ГУР МО, з початку військового вторгнення до України, війська матеріально-технічного забезпечення РФ задіяли понад 45% наявної автомобільної техніки. Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 км від власного кордону.

Захисники України вже знищили понад 2200 автомобілів та автоцистерн окупантів.

Водночас близько 3 тис. тилових автомобілів армії агресора продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації.

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розвідка
евакуація
поранені
військова техніка
Військові новини
російська техніка
командири
ГУР МО
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