Командував відділенням спецпідрозділу "ДНР" і охороняв ватажка окупантів: в Україні до восьми років ув'язнення засудили найманця РФ
На Сумщині одесита, який був "лейтенантом ДНР" і мав медаль "За бойові заслуги", засудили до восьми років ув'язнення
Про це інформує пресцентр Офісу генпрокурора.
"За публічного обвинувачення Сумської обласної прокуратури вироком суду жителя м. Одеса визнано винним в участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Його засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла", - ідеться в повідомленні.
Під час судового засідання прокурор довів, що у 2014 році засуджений добровільно поїхав у Донецьк і вступив до "ДНР". Він має звання лейтенанта, нагороджений окупантами медаллю "За боевые заслуги". Також найманець обіймав посаду командира відділення спецпідрозділу. Зокрема, він особисто супроводжував військову техніку та охороняв одного з керівників "ДНР".
На суді чоловік визнав провину частково: підтвердив що близько 2,5 років служив у "ДНР", але заперечив участь у діяльності терористичної організації. Попри його позицію, провина російського найманця була доведена зібраними доказами. На вирок суду він чекав за ґратами.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.69
Купівля 27.69Продаж 27.96
-
EUR
Купівля 31.54Продаж 32
- Актуальне
- Важливе