Командував відділенням спецпідрозділу "ДНР" і охороняв ватажка окупантів: в Україні до восьми років ув'язнення засудили найманця РФ

Про це інформує пресцентр Офісу генпрокурора.



"За публічного обвинувачення Сумської обласної прокуратури вироком суду жителя м. Одеса визнано винним в участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Його засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла", - ідеться в повідомленні.



Під час судового засідання прокурор довів, що у 2014 році засуджений добровільно поїхав у Донецьк і вступив до "ДНР". Він має звання лейтенанта, нагороджений окупантами медаллю "За боевые заслуги". Також найманець обіймав посаду командира відділення спецпідрозділу. Зокрема, він особисто супроводжував військову техніку та охороняв одного з керівників "ДНР".



На суді чоловік визнав провину частково: підтвердив що близько 2,5 років служив у "ДНР", але заперечив участь у діяльності терористичної організації. Попри його позицію, провина російського найманця була доведена зібраними доказами. На вирок суду він чекав за ґратами.



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