Комісія Київради вирішила перейменувати сквер Чкалова на честь Ступки
Комісія з питань перейменувань Київської міської ради ухвалила рішення щодо перейменування скверу імені Чкалова на честь актора Богдана Ступки
Про це повідомила депутатка Київради Анна Шлапак у Facebook.
"Сьогодні прийнято рішення Комісією з перейменувань - змінити назву скверу імені Чкалова на сквер імені Богдана Ступки. Новий творчий простір і вічна пам'ять Генію", - написала вона.
Сквер з'явився у 1920-ті роки на місці приватної садиби біля Ветеринарно-зоотехнічного інституту (нині там ДСНС). У 1981 році у сквері було встановлено бронзовий пам'ятник льотчику-випробувачу Валерію Чкалову на гранітному постаменті (вул. Гончара в 1939-1996 рр. носила його ім'я), який у 2014 році реконструювали.
Останніми роками сквер перебував під загрозою знищення з огляду на плани забудови.
Ступка помер 22 липня 2012 року. У 1961-1978 рр. був актором Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької, зіграв понад 50 ролей на сцені. З 1970 року знімався в кіно, у його доробку понад сто фільмів.
Був міністром культури України та художнім керівником Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка в Києві. Герой України.
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