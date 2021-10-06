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Головна Культура Комісія Київради вирішила перейменувати сквер Чкалова на честь Ступки

Комісія Київради вирішила перейменувати сквер Чкалова на честь Ступки

6 жовтня, 2021 середа
19:26

Комісія з питань перейменувань Київської міської ради ухвалила рішення щодо перейменування скверу імені Чкалова на честь актора Богдана Ступки

Про це повідомила депутатка Київради Анна Шлапак у Facebook.

"Сьогодні прийнято рішення Комісією з перейменувань - змінити назву скверу імені Чкалова на сквер імені Богдана Ступки. Новий творчий простір і вічна пам'ять Генію", - написала вона.

Сквер з'явився у 1920-ті роки на місці приватної садиби біля Ветеринарно-зоотехнічного інституту (нині там ДСНС). У 1981 році у сквері було встановлено бронзовий пам'ятник льотчику-випробувачу Валерію Чкалову на гранітному постаменті (вул. Гончара в 1939-1996 рр. носила його ім'я), який у 2014 році реконструювали.

Останніми роками сквер перебував під загрозою знищення з огляду на плани забудови.

Ступка помер 22 липня 2012 року. У 1961-1978 рр. був актором Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької, зіграв понад 50 ролей на сцені. З 1970 року знімався в кіно, у його доробку понад сто фільмів. 

Був міністром культури України та художнім керівником Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка в Києві. Герой України.
 

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Київрада
Богдан Ступка
Київ
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