Комісія при Мінреінтеграції встановила 4337 українців, яких РФ позбавила волі під час війни
Комісія з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України встановила факт полону 4337 людей
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Так, на засіданні цього органу, який функціонує при Мінреінтеграції, було "встановлено факт позбавлення волі щодо 4337 осіб (3574 військових та 763 цивільних)".
Відповідні дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
"Адміністратором цього Реєстру визначено Національне інформаційне бюро, яке належить до сфери управління Мінреінтеграції", - уточнили у пресслужбі відомства.
Виходячи з даних щодо кількості полонених Мінреінтеграції здійснює виплати одноразової та щорічної державної грошової допомоги. Вказується, що з початку поточного року вже виплачено 422 млн грн звільненим із полону, а також родинам військовополонених, цивільних заручників і політвʼязнів.
- 15 вересня спецдоповідачка ООН з питань катувань почала збирати свідчення про катування цивільних і військовополонених в російському полоні. Усі матеріали будуть конфіденційними, їх врахують для фінального звіту, який Едвардс оприлюднить у березні наступного року в Женеві на Раді ООН з прав людини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.25 Купівля 37.25Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе