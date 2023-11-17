Комісія при Мінреінтеграції встановила 4337 українців, яких РФ позбавила волі під час війни

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Так, на засіданні цього органу, який функціонує при Мінреінтеграції, було "встановлено факт позбавлення волі щодо 4337 осіб (3574 військових та 763 цивільних)".

Відповідні дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

"Адміністратором цього Реєстру визначено Національне інформаційне бюро, яке належить до сфери управління Мінреінтеграції", - уточнили у пресслужбі відомства.

Виходячи з даних щодо кількості полонених Мінреінтеграції здійснює виплати одноразової та щорічної державної грошової допомоги. Вказується, що з початку поточного року вже виплачено 422 млн грн звільненим із полону, а також родинам військовополонених, цивільних заручників і політвʼязнів.