Комітет Ради рекомендував остаточно заборонити куріння е-сигарет у громадських місцях
Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував схвалити у другому читанні законопроєкт №4358 про заборону куріння електронних сигарет у громадських місцях
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
Так, документ дає визначення ряду термінів: бездимний тютюновий виріб, електронна сигарета, новітній тютюновий виріб, рідини що використовуються в електронних сигаретах.
Законопроєктом встановлюються вимоги для виробництва і реалізації тютюнової продукції, електронних сигарет, бездимних тютюнових виробів щодо:
-
вмісту шкідливих речовин;
-
оформлення упаковки, зокрема, медичних попереджень споживачів;
-
обмеження реалізації (продажу) та вживання;
-
рекламування.
У документі прописана відповідальність за порушення встановлених норм.
До законопроєкту до другого читання подали 515 поправок, із яких 77 пропонується врахувати повністю і 10 - частково, а решту поправок - відхилити.
Комітет передбачив, що розмір штрафів встановлюється у залежності від мінімального прожиткового мінімуму, а не у вигляді фіксованої суми.
"Члени комітету затвердили порівняльну таблицю до законопроекту і ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, Рада прийняла за основу цей законопроєкт на початку червня.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 32.48
- Актуальне
- Важливе