Комітет Ради рекомендував остаточно заборонити куріння е-сигарет у громадських місцях

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, документ дає визначення ряду термінів: бездимний тютюновий виріб, електронна сигарета, новітній тютюновий виріб, рідини що використовуються в електронних сигаретах.

Законопроєктом встановлюються вимоги для виробництва і реалізації тютюнової продукції, електронних сигарет, бездимних тютюнових виробів щодо:

вмісту шкідливих речовин;

оформлення упаковки, зокрема, медичних попереджень споживачів;

обмеження реалізації (продажу) та вживання;

рекламування.

У документі прописана відповідальність за порушення встановлених норм.

До законопроєкту до другого читання подали 515 поправок, із яких 77 пропонується врахувати повністю і 10 - частково, а решту поправок - відхилити.

Комітет передбачив, що розмір штрафів встановлюється у залежності від мінімального прожиткового мінімуму, а не у вигляді фіксованої суми.

"Члени комітету затвердили порівняльну таблицю до законопроекту і ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рада прийняла за основу цей законопроєкт на початку червня.

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