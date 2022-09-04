Коноплянка забив за "Краковію" у другому матчі поспіль

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 8-му турі чемпіонату Польщі "Краковія" зустрічалась з "Ракувом". Матч закінчилась перемогою господарів з рахунком 3:0. Півзахисник Євген Коноплянка відзначився у другій зустрічі поспіль.

На 28-й хвилині український вінгер прямим ударом зі штрафного вразив ворота "Ракува".

У цьому сезоні 32-річний Євген Коноплянка зіграв 4 матчі і забив 2 голи.

31 серпня в 1/32 фіналу Кубка Польщі з футболу "Краковія" зустрічалась з "ЛКС Лагув". Зустріч закінчилась перемогою команди з Кракова з рахунком 3:1, а Коноплянка забив перший гол за краківський клуб.