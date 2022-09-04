Коноплянка забив за "Краковію" у другому матчі поспіль
Ввечері, 3 вересня, українець Євген Коноплянка забив у другому матчі поспіль за польську "Краковію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 8-му турі чемпіонату Польщі "Краковія" зустрічалась з "Ракувом". Матч закінчилась перемогою господарів з рахунком 3:0. Півзахисник Євген Коноплянка відзначився у другій зустрічі поспіль.
На 28-й хвилині український вінгер прямим ударом зі штрафного вразив ворота "Ракува".
У цьому сезоні 32-річний Євген Коноплянка зіграв 4 матчі і забив 2 голи.
- 31 серпня в 1/32 фіналу Кубка Польщі з футболу "Краковія" зустрічалась з "ЛКС Лагув". Зустріч закінчилась перемогою команди з Кракова з рахунком 3:1, а Коноплянка забив перший гол за краківський клуб.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.29Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе