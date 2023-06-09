На таких темах акцентують міжнародні видання 9 червня:

Український контрнаступ і потужний арсенал зброї від США

Україна завдає численних ударів по російських окупантах, кажуть журналісти The New York Times. Українські війська здійснили у четвер серйозну атаку у Запорізькій області, наступаючи на російських загарбників у кількох місцях на сході та півдні регіону. При тому не було жодних ознак прориву в операції, яка робить високі ставки як для Києва, так для західних союзників. Стверджується, що троє високопоставлених чиновників США, а також військові аналітики заявили, що довгоочікуваний великий контрнаступ ЗСУ, імовірно, вже триває, після місяців мобілізації, навчання нових військових підрозділів і озброєння їх передовою західною зброєю. Зокрема, вагомим підтвердженням стало використання українцями у бойових діях напередодні німецьких танків Leopard та американських бойових машин Bradley.

Про потужний арсенал США для України у її контрнаступі проти військ РФ пише The Washington Post. Видання запевняє, що озброєні західною зброєю та навчені тактиці НАТО українські військові почали наступ на окуповану Росією територію на південному сході України. Починаючи з листопада минулого року на фронті фактично було без суттєвих зрушень з обох сторін, та попри те, що росіяни зміцнили свої оборонні позиції, в України є фактор, який схилив ситуацію на її користь: надання західними союзниками все більш досконалої, дуже потрібної зброї, яка може забезпечити серйозні переваги на полі бою. Зазначається, що деякі з систем потребують часу та складної логістики для доставки, також тривалого навчання українськими бійцями, тому частина зброї може відіграти більшу роль у найближчі місяці. У статті пояснюється про ключові види озброєння, які США надали Україні напередодні початку контрнаступу.

Також американське видання пояснює, коли починається контрнаступ, що поставлено на карту. Зокрема, йдеться про те, де розгортаються бої, що каже Україна, які переваги отримує кожна зі сторін та яке це має значення для майбутнього війни.

Британське медіа The Guardian зауважує, що бойові дії під Запоріжжям будуть ретельно досліджуватися, оскільки дана ділянка фронту давно розглядається як потенційна вісь для українського наступу на Мелітополь, а інше місто в регіоні Токмак є великим залізничним вузлом і російським матеріально-технічним центром, що має ключові лінії зв'язку з Маріуполем, Бердянськом і Кримом. Крім того, ще одна мета українського штурму на південь та схід від Запоріжжя – розрізати російський так званий сухопутний міст, що з'єднує території окупованого півдня і сходу з Кримським півостровом.

Польська Gazeta Wyborcza каже, що українська влада замовчує контрнаступ, який, за деякими даними, мав розпочатися, і частиною цього є обстріл українськими силами у четвер увечері військового об’єкта поблизу окупованого Бердянська Запорізької області. Український контрнаступ підтверджує також американський Інститут вивчення війни (ISW). За даними аналітиків, за минулу добу українські війська вели бойові дії щонайменше на трьох ділянках фронту.

Підтримка Заходу та надання гарантій безпеки

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент Сполучених Штатів Джо Байден під час зустрічі у Вашингтоні заявили, що їхні країни підтримуватимуть Україну в довгостроковій перспективі. Британський прем'єр звернувся до Росії, кажучи: "Ми будемо тут стільки, скільки потрібно", маючи на увазі допомогу Україні. Як зауважує The New York Times, такі зобов'язання з'явилися навіть тоді, коли та Сунак, і Байден постають перед труднощами та внутрішніми проблемами через тривалу війну в Україні.

Як зауважує CNN, Сунак і Байден зустрічаються у переломний момент російсько-української війни. Маючи сподівання, що спільна точка зору щодо України та новий поштовх до економічного партнерства могли б зміцнити стабільні робочі відносини між державами.

Politico пише, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда та президент Франції Еммануель Макрон зустрінуться в Парижі для обговорення гарантій безпеки для України. Очікується, що зустріч буде зосереджена на прагненні України до членства в НАТО на гарантіях безпеки від союзників напередодні саміту НАТО в липні. Як йдеться у статті, попри те, що існує загальне розуміння, що Україна не зможе приєднатися, поки вона все ще перебуває у стані війни з Росією, члени НАТО розділилися щодо того, як їм реагувати на поточне прагнення України до членства. Однак, на думку французького дипломата, країни альянсу повинні надіслати потужний сигнал Росії в той час, коли Україна починає контрнаступ.

Руйнування Каховської дамби та наслідки теракту

Обвал Каховської дамби в Україні навряд чи суттєво завадить першим етапам контрнаступу проти російських військ, які зараз набирають обертів на півдні та сході країни, пише The Guardian. Перетин річки в Херсонській області, нижче за течією від дамби, був би технічно складним і надзвичайно ризикованим ще до того, як ця територія стала великою заплавою. Українські удари очікуються в місцях, де лінія фронту пролягає здебільшого по твердій місцевості, зазначають журналісти. Однак гуманітарна криза, спричинена повінню, може "вплинути на український імпульс", поглинувши час і ресурси вищого керівництва, вважають експерти.

Разом з тим, ставок-охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції під загрозою обвалу внаслідок руйнування Каховської дамби та осушення її водосховища, про що повідомляє французька організація з ядерної безпеки. Без резервуара з іншого боку, який би протистояв цьому, внутрішній тиск води в охолоджувальному басейні може пробити дамбу навколо нього, йдеться у звіті Паризького інституту радіаційного захисту та ядерної безпеки (IRSN). Втрата басейну не обов'язково буде катастрофічною, однак це може різко збільшити проблеми безпеки на ЗАЕС.

А президент України Володимир Зеленський посилив критику Міжнародного Червоного Хреста через його бездіяльність після підриву на Каховській ГЕС. Британське видання пише, що український лідер, добре навчений дорікати Заходу за повільність надання допомоги, змінив свою лінію критики з темпів надходження зброї на повільну міжнародну реакцію на гуманітарну та екологічну катастрофу, спричинену руйнуванням Каховської греблі. Крім того, як пише Der Spiegel, на підрив дамби у Новій Каховці може бути тільки одна відповідь. Бачачи повінь в Україні після катастрофи на гідроелектростанції, зрозуміло одне: якщо хочете швидко покінчити з цим жахом, ви повинні допомогти українським військам перемогти.

Зеленський звинуватив Росію в посиленні гуманітарної катастрофи після руйнування дамби. У багатьох населених пунктах є проблеми з питною водою. Глава Української держави також звинуватив Москву в тому, що вона покинула людей, які проживають на окупованій Росією частині затопленої Херсонської області, пише німецьке видання.