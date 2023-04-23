Я розумію логіку, чому українські офіційні особи, західні медіа (дружні до нас) і офіційні особи видають купу інформації про контрнаступ. Насправді доволі суперечливої та навіть шизофренічної.

Тому що в умовах сучасної війни неможливо зберігати 100% інформаційну тишу.

Я розумію логіку, чому Валерій Федорович і Генштаб мовчать. І створюють додатковий ореол загадковості навколо своєї діяльності та своїх планів.

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Тому що якраз інформація чи деталізація від них (бо вони всередині процесу) може мати непередбачувані наслідки. Навіть якщо буде 100% дезою.

Так, цільова аудиторія більшості нашої інформації від офіційних джерел про наші плани, — саме ворог. Це логічно.

Я не розумію тих, хто намагається створити з наших потенційних наступальних дій "солодкий сироп". У марафоні чи просто у вигляді "незалежності експертизи". Бо навіть якщо ворог посиплеться і реально буде тікати всюди, умовно, "вже завтра" (хоча це — малоймовірна подія), щоб досягти цього багато людей загинуть

Чого я не розумію.

Я не розумію тих, хто намагається створити з наших потенційних наступальних дій "солодкий сироп". У марафоні чи просто у вигляді "незалежності експертизи". Бо навіть якщо ворог посиплеться і реально буде тікати всюди, умовно, "вже завтра" (хоча це — малоймовірна подія), щоб досягти цього, багато людей загинуть. Я багатьох з них знаю особисто. І ви знаєте.

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Але скоріше за все відразу ніхто не посиплеться — і цього слона все одно доведеться "їсти шматками". Можливо, швидше, ніж думають песимісти. Але раптово за місяць-два і кілька вдалих операцій (їх ще потрібно здійснити) Кремль не запалає. І в Севастополі параду ще не буде.

Я б сказав, що треба більше відповідальності від тих, хто говорить про війну і дає прогнози.

Бо вони цим створюють хибні очікування і погано впливають на психіку людей і їх готовність "грати в довгу". Але який сенс?

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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