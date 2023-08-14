Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Навіть не дивлячись, що йде війна, об'єми вирощування збіжжя в Україні величезні за світовими мірками. Минулого року Україна експортувала понад 30 млн тонн збіжжя без урахування олій та олійних культур. Зрозуміло, що вивезти залізничним транспортом чи через інші порти без додаткових затрат та розбудови інфраструктури такі об'єми неможливо. Для мене очевидно, необхідно повною мірою задіяти норми конвенції Монтре (конвенція, що відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, була прийнята на Конференції про режим Чорноморських проток у 1936 році в місті Монтре, Швейцарія - ред.)", - зазначив дипломат.

Роман Безсмертний пояснив, що гарантами реалізації цієї конвенції є Велика Британія, Франція, Італія, які неодноразово в історії при виникненні подібних питань, організовували військово-морську ескадру і ставали гарантами безпеки у самому регіоні.

"Щобільше, навіть з точки зору Туреччини, конвенція передбачає, якщо якась із країн відчуває загрозу власним економічним інтересам, то Анкара має право блокувати, не пускати відповідні кораблі. На мою думку, українській дипломатії необхідно повернутися до розгляду реалізації цієї конвенції чи у рамках наради так званого глобального Форуму миру, чи зібрати окрему нараду щодо реалізації конвенції Монтре. Шляхом того, що буде сформована міжнародна ескадра, яка вийде у Чорне море та витіснить російські "лапті, буде забезпечено транспортування збіжжя з портів України", - підкреслив Безсмертний.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.