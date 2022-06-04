Кораблі та підводний човен РФ у Чорному морі мають на озброєнні близько 40 крилатих ракет, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В Чорному морі в корабельному угрупованні ворога 4 кораблі та 1 підводний човен, споряджені 36 крилатими ракетами, та 5 ВДК. Тож загрози ракетного удару та висадки десанту залишаються актуальними", - йдеться у повідомленні.

В командуванні повідомили, що окупанти намагались проводити розвідку позицій ЗСУ. Українські військові знищили безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10" та "скромніший квадрокоптер". Окрім того, впродовж ночі українські підрозділи знищили самохідну гаубицю "Мста-С", модернізований БТР-82А та 10 окупантів.

Вранці, 4 червня, росіяни завдали ракетного удару по сільгосппідприємству в Одеські області, внаслідок якого постраждало двоє людей.

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