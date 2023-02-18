Коригувала удари РФ по школах та електропідстанціях Донеччини: СБУ затримала ворожу інформаторку
Правоохоронці затримали жінку, яка коригувала російські удари по школах, електропідстанціях та позиціях ЗСУ на Донеччині
Про це поінформувала пресслужба СБУ в телеграмі.
Правоохоронці затримали ворожу коригувальницю вогню й інформаторку: жінка приховано збирала дані про місцеперебування та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині. А також передавала координати шкіл, енергогенеруючих підприємств та інших об'єктах критичної інфраструктури.
У попередні місяці СБУ також затримала чотирьох спільників зловмисниці, коли ті намагалися передати загарбникам розвіддані про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках.
"Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання до 8 років ув’язнення. Наразі співробітники Служби безпеки затримали ворожу інформаторку, яка не тільки переховувалась від правосуддя, але й продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України", - зазначили в пресслужбі.
Донецька обласна прокуратура повідомила жінці про підозру в поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
- Нагадаємо, у ході слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України.
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