Про це поінформувала пресслужба СБУ в телеграмі.

Правоохоронці затримали ворожу коригувальницю вогню й інформаторку: жінка приховано збирала дані про місцеперебування та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині. А також передавала координати шкіл, енергогенеруючих підприємств та інших об'єктах критичної інфраструктури.

У попередні місяці СБУ також затримала чотирьох спільників зловмисниці, коли ті намагалися передати загарбникам розвіддані про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках.

"Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання до 8 років ув’язнення. Наразі співробітники Служби безпеки затримали ворожу інформаторку, яка не тільки переховувалась від правосуддя, але й продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України", - зазначили в пресслужбі.

Донецька обласна прокуратура повідомила жінці про підозру в поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).