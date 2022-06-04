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Головна війна з Росією Корумпована російська еліта зацікавлена у режимі Путіна, але палацевий переворот можливий, - ветеран зовнішньої розвідки Богдан
Ексклюзив

Корумпована російська еліта зацікавлена у режимі Путіна, але палацевий переворот можливий, - ветеран зовнішньої розвідки Богдан

4 червня, 2022 субота
18:39
війна з Росією Путін, Чубайс, Сєчин, Міллер

Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України вважає, що для російської еліти Путін є гарантом безпеки з одного боку, а з іншого - події на фронті та ротації у вищому командному складі збройних сил та у спецслужбах РФ, створюють неоднозначну ситуацію і не виключають внутрішніх змін у короткостроковій перспективі

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Ветеран зовнішньої розвідки України прокоментував вірогідність змови певних кіл Росії щодо усунення Путіна від керівництва країни або ж, навіть, фізичного знищення.

"Відповідні процеси у російській еліті, у тому числі олігархаті й у військово-політичній еліті відбуваються. Є невдоволення цією війною, яку ініціював Путін і яка зараз стане катастрофічною для РФ. І те, що подібне заявляється - правильно, треба турбувати російське суспільство та еліту, потрібно їх мотивувати та підказувати яким чином можна вийти з цієї ситуації" – зазначив Богдан.

Генерал-лейтенант пояснив, що вірогідність виникнення таких обставин може дати підказка з історичної ретроспективи Росії, починаючи ще з царських часів, а потім і радянських, і стає зрозумілим, що нічого неможливого не буває. Якщо в Україні революції відбуваються на Майдані, то у Росії це завжди відбувалося шляхом палацевих переворотів; то когось шарфом задушили, то отруїли, то підвели під розстріл. І таким чином змінювалася влада, еліта, цар, генеральний секретар.

"Відповідно, у цьому відношенні виключати того, що щось може відбутися у Росії на даному етапі, не можна. Але з іншого боку треба мати на увазі, що ця наскрізь корумпована російська еліта, яка є фундаментом для Путіна у проведенні цієї жорстокої війни та антигуманних дій у світі, безумовно зацікавлена, щоб він протримався якомога довше. Тому що Путін і є гарантом їхньої безпеки. З іншого боку те, що відбувається на фронті, також ротації у вищому командному складі збройних сил РФ та у спецслужбах РФ – викликає острах у людей у погонах з приводу того, що завтра можуть прийти за ними, безпідставно забрати та позбавити всіх регалій, пільг, якими вони користувалися до цього часу. Відповідно, ситуація складна та неоднозначна, але водночас не виключається, що такі події можуть мати місце, навіть, у короткостроковій перспективі" – відмітив ексрозвідник.

Також Василь Богдан додав, що ймовірність такої ситуації буде залежати від того, як будуть розвиватися події у російсько-українській війні.

"Як вирішиться ситуація на Донбасі та чи отримає Путін своє Ватерлоо (вирішальна битва біля бельгійського містечка Ватерлоо 18 червня 1815 року, яка стала остаточною поразкою Наполеона І – Ред.), як узурпатор Наполеон у свій час. І схоже на те, що отримає. А коли це відбудеться, то безумовно еліта своє слово скаже; не тільки та, що наближена до Путіна, а і з другого та третього ешелонів, яка більш турбується про себе, ніж про Росію" – підсумував генерал.

  • Раніше  розвідка США надала інформацію, що Путін хворий на рак, лікувався у квітні і, можливо, пережив замах
  • Також 30 травня Reuters інформував, що зять Єльцина, який 22 роки був радником Путіна, пішов з посади

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