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Головна корупція в Україні У чому суть законопроєкту про штрафи для корупціонерів: пояснення адвоката
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У чому суть законопроєкту про штрафи для корупціонерів: пояснення адвоката

Юлія Юліна
7 серпня, 2024 середа
09:30
корупція в Україні

18 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає надання підозрюваним у корупційних злочинах можливості йти на угоду зі слідством

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Чому цей документ наробив стільки галасу, що таке корупційні злочини та чи всі підозрювані у корупції дійсно є корупціонерами, в ефірі Еспресо розповіла Оксана Доготер, адвокатка з кримінального права адвокатського об’єднання "Актум".

У чому суть законопроєкту

"Я вважаю, що навколо цього законопроєкту зчинився такий галас через те, що більшість людей вважає, що корупціонери, завдяки визначеним у документі нормам, матимуть можливість уникнути відповідальності за скоєний корупційний злочин", - зазначила адвокатка.

За її словами, насправді законопроєкт переслідує зовсім іншу мету.

"Цим законопроєктом передбачено штраф як додаткову міру покарання, тобто разом із наявною на сьогодні основною мірою покарання визначено додаткову, яка буде призначатися тільки у разі, якщо особа йде на співпрацю зі слідством, визнає свою провину. Укладається відповідна угода про визнання винуватості й визначається додатково ще покарання у вигляді штрафу", – пояснила Оксана Доготер.

Вона наголосила, що йдеться про досить великі суми штрафу. Ці сотні тисяч гривень, які стягуватимуть із корупціонерів, вони йтимуть у державний бюджет.

Окрім того, наразі нормами чинного законодавства передбачено додаткову санкцію у вигляді конфіскації майна.

"Але коли у корупціонера, наприклад, немає ніякого майна, то виходить, що дешевше й вигідніше просто відсидіти, не відшкодовуючи нічого державі", - зазначила адвокатка.

Ухвалений у першому читанні законопроєкт має на меті змінити цю ситуацію.

Також вона зауважила, що вказаний законопроєкт потрібен для успішної євроінтеграції України, адже для вступу до ЄС партнери вимагають від нашої держави ефективної боротьби з корупцією.

Що таке корупційні злочини та якою є роль адвоката в цих справах

За словами адвокатки, корупційний злочин – це не тільки фінансове збагачення, а й правопорушення, вчинення якого пов’язане з використанням особою влади, службового становища чи можливостей.

"Корупційний злочин – це злочин, пов'язаний з отриманням неправомірної вигоди. Однак вона не завжди вимірюється в грошовому еквіваленті, вона може бути і в натуральному вигляді, коли особа, яка має владні повноваження, дискреційні, використовує їх для власного збагачення", - пояснила Оксана Доготер.

"У нашому адвокатському об'єднанні велика кількість зазначених справ, і наші адвокати співпрацюють у цій категорії справ поетапно для того, щоб уникнути будь-яких порушень прав нашого клієнта, а також слідкують за дотриманням визначених прав, норм і правил органом досудового розслідування, як слідчими, так і прокурорами", - додала вона.

За її словами, у таких справах адвокат з кримінальних справ звертає особливу увагу на негласні слідчі розшукові дії, які потім мають бути у відповідному порядку розсекречені.

"І от у цій категорії дій завжди є низка порушень, на які слід звертати увагу. Недосконала робота слідства інколи призводить до того, що особи за вироком суду можуть бути виправданими", - пояснила адвокатка.

Вона наголосила, що дії адвоката спрямовані на досягнення істини в кримінальному провадженні.

"Правильний адвокат завжди свою роботу скеровує на дотримання законодавства. Тобто ніхто з адвокатів не є "рішалою". Ми всі рівні учасники кримінальних правопорушень. Я, прокурор, слідчий і підозрюваний або обвинувачений. І наші дії спрямовані на досягнення істини в кримінальному провадженні", – зазначила Оксана Доготер.

При цьому вона уточнила, що адвокат може використовувати помилки слідчих для захисту свого обвинувачуваного, тим самим спонукаючи органи слідства дотримуватись усіх норм, вимог і правил.

Чи вплинула повномасштабна війна на кількість таких справ

За словами адвокатки, з початку повномасштабної війни таких справ побільшало. Це справи щодо зловживання владою чи службовим становищем, перевищенням службових чи владних повноважень, службових підроблень чи недбалості, одержання хабарів тощо. Насамперед ідеться про осіб, які, використовуючи воєнний стан і мобілізаційні процеси, скоюють правопорушення та злочини у сфері службової діяльності, отримуючи неправомірну вигоду. Це й службове підроблення документів, і внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи. Для таких злочинів, скоєних в умовах воєнного стану, посилили покарання.

Побільшало також справ щодо військовослужбовців, наділених службовими повноваженнями. Це справи про розтрату та присвоєння майна з використанням службового становища в особливо великих розмірах, а також видачею службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів – це ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Також надання можливості укладання прямих договорів без проведення тендерних процедур під час держзакупівель в оборонній сфері в умовах воєнного стану відкриває багато можливостей для корупційних складових. Адвокати фіксують суттєве збільшення клієнтських запитів щодо розкрадання держмайна, хабарництва, присвоєння та заволодіння майном у держзакупівлях.

Теги:
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Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
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