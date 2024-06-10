Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна корисні поради Чистота по-новому: топ-7 міфів про прибирання, які несуть шкоду

Чистота по-новому: топ-7 міфів про прибирання, які несуть шкоду

10 червня, 2024 понедiлок
15:00
корисні поради Топ-7 міфів про прибирання

Підтримувати свій дім у чистоті та порядку — це не лише естетичне питання, а й питання здоров'я та комфорту. Однак не всі популярні рекомендації щодо прибирання є насправді ефективними та безпечними

Зміст

У сучасному світі чистота та порядок у домі стали синонімами здоров'я та добробуту. Відповідно, існує безліч порад та рекомендацій щодо прибирання, які передаються з покоління в покоління або поширюються через соціальні мережі. Проте не всі з них є насправді корисними.

Деякі міфи про прибирання можуть не лише бути неефективними, а й завдавати шкоди вашим речам та здоров'ю. У цій статті ми розглянемо сім найбільш поширених міфів про прибирання, які варто залишити у минулому. Від вибору засобів для чищення до методів боротьби з плямами — дізнайтеся, чому ці міфи можуть завдати більше шкоди, ніж користі, і які альтернативи допоможуть підтримувати ваш дім у чистоті без зайвих проблем.

Міф 1. Краще мити посуд вручну, ніж у посудомийній машині

Багато людей вважають, що миття посуду вручну є більш ефективним, ніж використання посудомийної машини. Проте це твердження часто не відповідає дійсності.

Сучасні посудомийні машини споживають значно менше води та енергії, ніж тоді, коли ми миємо посуд вручну. У середньому, посудомийна машина використовує близько 6-10 літрів води за цикл, тоді як при ручному митті може витрачатися понад 40 літрів.

Крім того, посудомийні машини використовують гарячу воду (до 70°C) та сильнодіючі миючі засоби, що забезпечують краще видалення бактерій і забруднень. Ба більше, використання посудомийної машини значно економить час і зусилля. Ви просто завантажуєте посуд, додаєте миючий засіб і запускаєте машину. 

Фото: Freepik

Міф 2. Оцет і сода — універсальні засоби

Оцет та сода справді ефективні для багатьох завдань, вони є чудовими природніми засобами. Однак, ці речовини не можна використовувати всюди, деякі поверхні вони можуть навіть зіпсувати.

Наприклад, оцет може пошкодити кам'яні поверхні, а сода може подряпати деякі делікатні матеріали.

Міф 3. Прилади повністю самоочищаються

Багато сучасних побутових приладів мають функції самоочищення, що може створити враження, що вони не потребують додаткового догляду. Однак, таке твердження є помилковим.

Функції самоочищення у приладах, таких як духовки, посудомийні машини або пральні машини, мають обмежену ефективність. Вони можуть видалити основні забруднення, але не здатні впоратися з усіма видами бруду, жиру та залишків миючих засобів.

Всі прилади потребують регулярного ручного очищення. Наприклад, посудомийні машини потребують періодичної очистки фільтрів і розприскувачів.

Міф 4. Варто завжди прати речі в холодній воді

Прання в холодній воді має свої переваги, такі як економія енергії та збереження кольорів тканин. Однак, вважати, що всі види одягу слід прати виключно в холодній воді, є помилковим.

Деякі види плям, наприклад, жиру, краще видаляються в теплій або гарячій воді. Холодна вода може не забезпечити достатньої ефективності для видалення таких забруднень, особливо якщо вони стійкі.

Для прання білизни, рушників і дитячого одягу рекомендується використовувати теплу або гарячу воду, щоб знищити бактерії та мікроби. Холодна вода не завжди може забезпечити належний рівень дезінфекції, що особливо важливо для людей з алергією або ослабленим імунітетом.

Важливо враховувати тип тканини, характер забруднень та рекомендації щодо догляду за одягом, щоб обрати оптимальну температуру води для прання. Однак, одяг зі стійкими плямами, деякі види білих речей або ті, що варто піддати дезінфекції, найкраще прати в теплій або гарячій воді.

Фото: Freepik

Міф 5. Пральний порошок у ролі засобу для миття підлоги

Деякі люди використовують пральний порошок як засіб для миття підлоги. Цю ідею підхопили та розповсюдили в соціальних мережах звичайні домогосподині та блогери, однак, таке використання прального порошку може мати негативні наслідки та навіть "влетіти в копієчку".

Порошок для речей не завжди повністю розчиняється у воді, тому може залишати розводи на поверхні підлоги. Це створить липку плівку, знизить блиск та притягуватиме більше бруду та пилу, що призведе до ще більшого забруднення.

Пральні порошки містять специфічні компоненти, розроблені для очищення тканин, такі як відбілювачі, ферменти та оптичні освітлювачі. Ці інгредієнти є занадто агресивними для підлоги, тому можуть призвести до незворотного пошкодження поверхні, особливо це стосується дерев'яної підлоги, ламінату або мармуру.

Крім того, деякі компоненти пральних порошків можуть бути шкідливими для здоров'я при контакті з шкірою або вдиханні, якщо їх добре не виполоскати. Тому, використання цих засобів на підлозі може створити ризик для дітей та домашніх тварин, які контактують з обробленою поверхнею.

Міф 6. Біле вино відмінно видаляє плями від червоного вина

Існує популярна думка, що біле вино може видалити плями від червоного вина. Хоча цей метод дійсно працює, він не є найефективнішим способом видалення таких забруднень.

Ідея полягає в тому, що кислоти і спирт, які містяться в білому вині, можуть допомогти розчинити пігменти червоного вина, полегшуючи їх видалення. Проте цей метод не гарантує повного видалення плями і може не спрацювати на всіх тканинах.

Крім того, із часом біле вино має властивість окислюватись, тобто на тканині утвориться нова пляма. Так, кислоти та спирт у вині можуть пошкодити тканину або змінити її колір. Особливо це стосується тонких або делікатних тканин.

Харчова сода, сіль та картопляний крохмаль вважаються більш надійними способами. Крім того, найкраще використати спеціальні засоби для видалення плям. Вони забезпечують кращий результат без ризику пошкодження тканини, або віднести речі до хімчистки.

Міф 7. Лак для волосся ефективний проти чорнильних плям

Лак для волосся часто рекомендують як засіб для видалення чорнильних плям, але цей метод не завжди є ефективним або безпечним.

Раніше ці засоби для фіксації волосся мали високий вміст спирту у складі, що допомагало розчинити чорнило та безпечно видалити його з тканини. Однак, багато сучасних лаків містять спирт у незначній концентрації або зовсім замінені на інші похідні сполуки, що робить цей метод неефективним.

Лак для волосся містить додаткові хімічні речовини, такі як парфуми або пом'якшувачі, які можуть залишатись у вигляді липкого нальоту на тканині або навіть пошкоджувати її. Це особливо стосується делікатних тканин або тих, що виготовлені із яскравих кольорів.

Використовуйте ізопропіловий спирт або спиртовий розчин для обробки плями. Нанесіть його на пляму за допомогою ватного тампона та промокніть чистою тканиною. Спробуйте спочатку обробити одяг на непомітній ділянці, щоб простежити за реакцією тканини.

Дотримуючись правильних методів прибирання, ви зможете зберегти свій дім чистим та охайним без зайвих зусиль та ризиків. Використовуйте засоби за призначенням та не довіряйте всім порадам, які прочитаєте в Інтернеті. 

Теги:
Новини
Суспільство
Читайте також:
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
9 червня, 2024 неділя
"Нас дурять". Російським полоненим провели екскурсію по місцях прильотів у Харкові
вибори у Європарламент
10 червня, 2024 понедiлок
Вибори до Європарламенту: оприлюднено попередні результати голосування
Тімоті Ґартон Еш
9 червня, 2024 неділя
Чому війну Росії проти України не вийде завершити за "корейським сценарієм": пояснює історик Тімоті Гартон Еш
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.26
    Купівля 40.26
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
10 червня
15:16
Бєлгород
На міні в Білгородській області підірвалися четверо росіян, зокрема оператор пропагандистського телеканалу "Россия 24"
15:11
Ексклюзив
ЗСУ
Часів Яр перебуває під контролем Сил оборони, - ОСУВ "Хортиця"
15:04
Білорусь приєднується до російських навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї
14:56
Володимир Путін
"Путін скаженіє": у ГУР розповіли про реакцію Кремля на ураження Су-57
14:49
Ексклюзив
Крим ППО ракетний удар окуповані території ЗСУ
"Росіяни грають з нами в гру": полковник ЗСУ Селезньов про ураження ЗРК С-400 та С-300 в окупованому Криму
14:46
Арсен Федосенко
На фронті внаслідок важкого поранення загинув військовий фотограф Арсен Федосенко
14:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:18
підводний човен класу "Борей"
Після ураження кораблів Росія патрулює Чорне море підводними човнами, - Плетенчук
14:08
Росія Африка
РФ активізувала спроби вербувати африканців для участі у війні в Україні: розвідка Британії назвала причину
13:57
Крим, Севастополь, Бельбек
Російським військовим ППО наказали евакуювати свої сім'ї із Криму, - "Атеш"
13:52
На фото: Оля Цибульська
Співачка Оля Цибульська пояснила, чому попри запрошення в 2007 році відмовилася будувати карʼєру в РФ
13:51
Оновлено
Volvo
У Volvo пояснили, що введення мит з боку ЄС не є причиною перенесення виробництва з КНР до Бельгії
13:39
Volvo
Volvo відкликає 72 тис. електромобілів через проблеми з програмним забезпеченням
13:33
СБУ затримала 19-річного юнака, який допомагав ФСБ готувати ракетні удари по шпиталях в Одесі й Житомирі
13:21
Пресреліз
Учасники дискусії про військове лідерство, Дні ідей 2024, Житомир
Розвиток освіти та військове лідерство: у Житомирі пройшов День Ідей
13:08
генерал Девід Петреус
Путін дуже чітко заявив про нову війну в Європі, - ексочільник ЦРУ Петреус
13:07
У продажу зʼявилися банкноти номіналом 0 євро із зображенням Софійського собору
13:03
кадирівці
На кордоні з Харківщиною окупанти розмістили загородзагони з кадировців, - ОСУВ "Хортиця"
12:57
Зенитно-ракетный комплекс С-300В4
Сили оборони уразили кілька ЗРК Росії в Криму
12:56
Ексклюзив
На фото: українське кіно
Виглядає максимально підозріло: продюсерка Бесхмельниціна про розподіл держфінансування у сфері кінематографії
12:47
Крим, Ялта
У Криму партизани виявили місце розташування радіорелейної станції росіян
12:36
Осінтери Molfar виявили філії в РФ дельфінарію "Немо" та його звʼязки з партією "Единая Россия"
12:28
застосунок Дія
Сім’ї полонених та зниклих безвісти отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу в Дії
12:26
Огляд
Іга Швьонтек
Швьонтек виграла Ролан Гаррос, Мбаппе перейшов до "Реалу", а Ферстаппен зміцнив лідерство у Формулі-1. Головні новини світового спорту за тиждень
12:19
Ексклюзив
Еммануель Макрон
Макрон вирішив піти на доволі небезпечний крок: дипломат Войтко про розпуск парламенту у Франції
12:14
Швейцарія
Уряд Швейцарії підрахував, що в Саміті миру візьмуть участь 90 держав та організацій
12:13
Оновлено
Сумщина
Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині: місцева влада заперечила інформацію, у РНБО назвали це "спробою РФ промацати оборону"
12:09
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Сумщина, Харківщина, Донеччина, південь: Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо обстановки на фронті
11:57
Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що поїде на конференцію з відновлення України URC2024 у Берліні
11:49
На фото: фортифікації на Харківщині
Щодо побудови фортифікацій відкрито близько 30 кримінальних проваджень на 20 млрд грн, – секретар парламентської ТСК Бондар
11:39
Мустафа Найєм
Очільник Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення
11:31
ЗСУ, військові
На Курахівському напрямку ситуація напружена, росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, - Генштаб
11:29
На фото: Ірина Горова
Ексдружина Потапа Горова прокоментувала скандали продюсера: це його піар-стратегія
11:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як Кремль змусив тисячі мігрантів воювати проти України та посилення тиску росіян на Сході. Акценти світових ЗМІ 10 червня
11:02
Ексклюзив
Це серйозний удар по ПКС Росії: військовослужбовець ЗСУ Варченко про ураження Су-57 в Астраханській області РФ
11:01
Пожежа у Самарі
У російській Самарі спалахнула потужна пожежа: горить меблевий цех
10:59
електроенергія
Після ремонту запрацювала одна з високовольтних повітряних ліній: ситуація в енергосистемі на 10 червня
10:38
Оновлено
Чоловіку, який кинув гранату в багатоповерхівку в Києві, загрожує до 7 років тюрми
10:38
Володимир Путін
Путін у червні запланував візит до КНДР і В'єтнаму, - росЗМІ
10:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 червня: скільки коштують долар та євро
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV