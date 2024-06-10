Чистота по-новому: топ-7 міфів про прибирання, які несуть шкоду

У сучасному світі чистота та порядок у домі стали синонімами здоров'я та добробуту. Відповідно, існує безліч порад та рекомендацій щодо прибирання, які передаються з покоління в покоління або поширюються через соціальні мережі. Проте не всі з них є насправді корисними.

Деякі міфи про прибирання можуть не лише бути неефективними, а й завдавати шкоди вашим речам та здоров'ю. У цій статті ми розглянемо сім найбільш поширених міфів про прибирання, які варто залишити у минулому. Від вибору засобів для чищення до методів боротьби з плямами — дізнайтеся, чому ці міфи можуть завдати більше шкоди, ніж користі, і які альтернативи допоможуть підтримувати ваш дім у чистоті без зайвих проблем.

Міф 1. Краще мити посуд вручну, ніж у посудомийній машині

Багато людей вважають, що миття посуду вручну є більш ефективним, ніж використання посудомийної машини. Проте це твердження часто не відповідає дійсності.

Сучасні посудомийні машини споживають значно менше води та енергії, ніж тоді, коли ми миємо посуд вручну. У середньому, посудомийна машина використовує близько 6-10 літрів води за цикл, тоді як при ручному митті може витрачатися понад 40 літрів.

Крім того, посудомийні машини використовують гарячу воду (до 70°C) та сильнодіючі миючі засоби, що забезпечують краще видалення бактерій і забруднень. Ба більше, використання посудомийної машини значно економить час і зусилля. Ви просто завантажуєте посуд, додаєте миючий засіб і запускаєте машину.

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Міф 2. Оцет і сода — універсальні засоби

Оцет та сода справді ефективні для багатьох завдань, вони є чудовими природніми засобами. Однак, ці речовини не можна використовувати всюди, деякі поверхні вони можуть навіть зіпсувати.

Наприклад, оцет може пошкодити кам'яні поверхні, а сода може подряпати деякі делікатні матеріали.

Міф 3. Прилади повністю самоочищаються

Багато сучасних побутових приладів мають функції самоочищення, що може створити враження, що вони не потребують додаткового догляду. Однак, таке твердження є помилковим.

Функції самоочищення у приладах, таких як духовки, посудомийні машини або пральні машини, мають обмежену ефективність. Вони можуть видалити основні забруднення, але не здатні впоратися з усіма видами бруду, жиру та залишків миючих засобів.

Всі прилади потребують регулярного ручного очищення. Наприклад, посудомийні машини потребують періодичної очистки фільтрів і розприскувачів.

Міф 4. Варто завжди прати речі в холодній воді

Прання в холодній воді має свої переваги, такі як економія енергії та збереження кольорів тканин. Однак, вважати, що всі види одягу слід прати виключно в холодній воді, є помилковим.

Деякі види плям, наприклад, жиру, краще видаляються в теплій або гарячій воді. Холодна вода може не забезпечити достатньої ефективності для видалення таких забруднень, особливо якщо вони стійкі.

Для прання білизни, рушників і дитячого одягу рекомендується використовувати теплу або гарячу воду, щоб знищити бактерії та мікроби. Холодна вода не завжди може забезпечити належний рівень дезінфекції, що особливо важливо для людей з алергією або ослабленим імунітетом.

Важливо враховувати тип тканини, характер забруднень та рекомендації щодо догляду за одягом, щоб обрати оптимальну температуру води для прання. Однак, одяг зі стійкими плямами, деякі види білих речей або ті, що варто піддати дезінфекції, найкраще прати в теплій або гарячій воді.

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Міф 5. Пральний порошок у ролі засобу для миття підлоги

Деякі люди використовують пральний порошок як засіб для миття підлоги. Цю ідею підхопили та розповсюдили в соціальних мережах звичайні домогосподині та блогери, однак, таке використання прального порошку може мати негативні наслідки та навіть "влетіти в копієчку".

Порошок для речей не завжди повністю розчиняється у воді, тому може залишати розводи на поверхні підлоги. Це створить липку плівку, знизить блиск та притягуватиме більше бруду та пилу, що призведе до ще більшого забруднення.

Пральні порошки містять специфічні компоненти, розроблені для очищення тканин, такі як відбілювачі, ферменти та оптичні освітлювачі. Ці інгредієнти є занадто агресивними для підлоги, тому можуть призвести до незворотного пошкодження поверхні, особливо це стосується дерев'яної підлоги, ламінату або мармуру.

Крім того, деякі компоненти пральних порошків можуть бути шкідливими для здоров'я при контакті з шкірою або вдиханні, якщо їх добре не виполоскати. Тому, використання цих засобів на підлозі може створити ризик для дітей та домашніх тварин, які контактують з обробленою поверхнею.

Міф 6. Біле вино відмінно видаляє плями від червоного вина

Існує популярна думка, що біле вино може видалити плями від червоного вина. Хоча цей метод дійсно працює, він не є найефективнішим способом видалення таких забруднень.

Ідея полягає в тому, що кислоти і спирт, які містяться в білому вині, можуть допомогти розчинити пігменти червоного вина, полегшуючи їх видалення. Проте цей метод не гарантує повного видалення плями і може не спрацювати на всіх тканинах.

Крім того, із часом біле вино має властивість окислюватись, тобто на тканині утвориться нова пляма. Так, кислоти та спирт у вині можуть пошкодити тканину або змінити її колір. Особливо це стосується тонких або делікатних тканин.

Харчова сода, сіль та картопляний крохмаль вважаються більш надійними способами. Крім того, найкраще використати спеціальні засоби для видалення плям. Вони забезпечують кращий результат без ризику пошкодження тканини, або віднести речі до хімчистки.

Міф 7. Лак для волосся ефективний проти чорнильних плям

Лак для волосся часто рекомендують як засіб для видалення чорнильних плям, але цей метод не завжди є ефективним або безпечним.

Раніше ці засоби для фіксації волосся мали високий вміст спирту у складі, що допомагало розчинити чорнило та безпечно видалити його з тканини. Однак, багато сучасних лаків містять спирт у незначній концентрації або зовсім замінені на інші похідні сполуки, що робить цей метод неефективним.

Лак для волосся містить додаткові хімічні речовини, такі як парфуми або пом'якшувачі, які можуть залишатись у вигляді липкого нальоту на тканині або навіть пошкоджувати її. Це особливо стосується делікатних тканин або тих, що виготовлені із яскравих кольорів.

Використовуйте ізопропіловий спирт або спиртовий розчин для обробки плями. Нанесіть його на пляму за допомогою ватного тампона та промокніть чистою тканиною. Спробуйте спочатку обробити одяг на непомітній ділянці, щоб простежити за реакцією тканини.

Дотримуючись правильних методів прибирання, ви зможете зберегти свій дім чистим та охайним без зайвих зусиль та ризиків. Використовуйте засоби за призначенням та не довіряйте всім порадам, які прочитаєте в Інтернеті.