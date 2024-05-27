Догляд за волоссям: скільки разів на тиждень його варто мити та чому?

Частота миття голови та правильна техніка можуть впливати на стан волосся, його зовнішній вигляд і здоров'я шкіри голови. Єдиної правильної схеми щодо частоти миття голови для всіх людей не існує, адже ця частота залежить від типу волосся, шкіри голови та способу життя. Так, люди із сухою шкірою голови зазвичай миють волосся не частіше, ніж двічі на тиждень. На противагу цьому, люди із жирною шкірою можуть мити її щодня.

Чому забруднюється волосся?

Волосся забруднюється з кількох причин, пов'язаних як із внутрішніми процесами організму, так і з зовнішніми факторами.

Сальні залози, які є на шкірі голови, виділяють секрет — себум. Він утворює природну плівку, що утримує вологу і захищає волосся від зовнішніх шкідливих впливів. Проте, якщо волосся вчасно не очищати, цей шар стає живильним середовищем для різних мікроорганізмів, які можуть викликати неприємний запах, свербіж та навіть запалення шкіри голови. Обсяг виділення себуму залежить від кількох факторів:

Вік. Під час гормональних змін на різних етапах життя, рівень себуму може бути підвищеним.

Генетична схильність. Генетика визначає, наскільки активно працюють сальні залози.

Стан здоров'я. Наприклад, гормональні зміни або стреси, можуть впливати на вироблення себуму.

Харчування, спосіб життя, клімат і навіть використання певних засобів для догляду за волоссям можуть впливати на обсяг вироблення себуму.

Крім того, фізичні вправи, спека або підвищена вологість можуть призвести до збільшення потовиділення, що також забруднює волосся. Важливо розуміти, що крім внутрішніх факторів, на частоту миття волосся також мають вплив зовнішні фактори. Частинки пилу та бруду з повітря осідають на волоссі, роблячи його тьмяним та жирним.

Ба більше, лаки, гелі, муси та інші засоби для укладки та для догляду за волоссям, також забруднюють його. Розуміння цих причин може допомогти краще доглядати за волоссям та зберігати його чистим якомога довше.

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Як часто потрібно мити голову?

Частота миття голови є важливим аспектом догляду за волоссям. Якщо занадто часто це робити, тоді можна пересушити шкіру голови та зробити волосся тьмяним, але якщо робити це недостатньо часто, тоді неприємного запаху, свербежу та лущення шкіри не уникнути. Отже, важливо знайти оптимальний варіант, що підходить саме вам.

Частота миття голови залежить від типу волосся, стану шкіри голови та індивідуальних потреб кожної людини. Важливо звертати увагу на тип волосся та шкіри голови:

Жирна шкіра голови. Людям, які мають цей тип зазвичай потрібно мити голову частіше, можливо, навіть щодня або через день. Це допомагає контролювати надмірне виділення себуму.

Волосся, що схильне до сухості, можна мити рідше. Приблизно раз на 5-7 днів буде достатньо, щоб уникнути додаткового пересушення. Крім того, це теж стосується людей, які робили різні хімічні процедури для волосся, наприклад, хімічна завивка.

Нормальна шкіра голови. Якщо людина має цей тип, тобто волосся не надто швидко стає жирним, але і не сухе, можна мити приблизно один раз на три дні.

У матеріалі CNN співробітник Американської академії дерматологічної асоціації доктор Ентоні Россі розповів, що достатньо мити волосся 1-2 рази на тиждень.

Майкл Шон Корбі, глобальний креативний директор Living Proof, радить знаходити баланс щодо частоти миття, підбирати правильний шампунь та засоби для догляду за волоссям, щоб воно довше залишалось свіжим. Про це пише Vogue UA.

"Знайдіть баланс у догляді за волоссям — тонке і рідке волосся можна мити частіше, але обов'язково використовувати хороший легкий кондиціонер. Густіше і жорсткіше волосся можна мити рідше, але і тут є застереження — на шкірі голови все одно накопичується бруд. Використовуйте сухий шампунь, щоб шкіра голови залишалася чистою, а волосся не доводилося укладати заново. І пам'ятайте, що вологе волосся в кілька разів тендітніше, ніж сухе, тому ніколи не мийте його більше, ніж потрібно", - пояснює Корбі.

Як часто варто мити голову дітям?

Миття голови дитини дещо відрізняється від дорослого догляду. Це пов'язано з тим, що сальні залози у маленьких дітей ще не працюють належним чином. Однак, частота цієї гігієнічної процедури залежить від кількох факторів, таких як вік дитини, тип її волосся, стан шкіри голови та загальний стан здоров'я. Про це розповів у матеріалі УП. Життя лікар-трихолог, дерматолог та засновник клініки Khobzei Clinic Кузьма Хобзей.

"У дітей, які ще не пройшли період статевого дозрівання, сальні залози ще не працюють належним чином. І основне забруднення волосся відбувається під час прогулянок чи різних активностей. Нерідко проводячи огляди, ми знаходимо у волоссі пісок, бруд, ворсинки, елементи рослин та інше. Тому якщо дитина відвідує дитсадок або початкову школу, то голову треба мити щонайменше раз на тиждень. За потреби – двічі або тричі", – розповів лікар-трихолог.

Схожу думку висловив дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський, як передає 24 Канал:

"Чим волосся товстіше і грубше, тим рідше вони потребують миття. Якщо ми візьмемо волосся середньої товщини і густоти, то миття два, максимум три рази в тиждень, абсолютно достатньо".

Якщо ж говорити про підлітків, які перебувають у періоді статевого дозрівання, тут через гормональні зміни, волосся може забруднюватись частіше. Тому, потрібно звертати увагу на ці зміни та мити голову так часто, як необхідно. Кузьма Хобзей пояснює, що підліткам вже можна мити голову дорослим шампунем навіть щодня, якщо волосся сильно забруднюється.

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Як правильно мити голову?

Обирайте шампунь, який підходить для вашого типу шкіри голови. Якщо у вас жирне волосся, оберіть шампунь, який має хороші очищаючі властивості, а якщо волосся сухе, тоді такі, що мають більш м'яку дію.

Кондиціонер, бальзам чи маску, краще обирати відповідно до типу самого волоссям. Наприклад, буває, що у людини жирна шкіра голови, але волосся по довжині сухе. Тоді, варто обрати хороший очищаючий шампунь та зволожуючу маску. Правильна послідовність миття голови в домашніх умовах включає такі етапи:

Добре розчешіть волосся до миття голови.

Гаряча вода може пересушити шкіру голови, тому краще використовувати теплу або прохолодну воду.

Нанесіть невелику кількість шампуню на долоні та розітріть до утворення піни. Саме таку піну краще наносити на голову, а не одразу шампунь.

Не потрібно наносити шампунь на всю довжину волосся, лише на корені і масажними рухами. Утворена піна буде спускатися по довжині волосся, цього буде достатньо для того, щоб всі пасма були чистими.

Використовуйте теплу воду для змивання шампуню. Краще повторити процедуру та ще один раз помити голову шампунем.

Використайте кондиціонер або бальзам. Це допоможе зволожити та розгладити волосся, а також закрити кутикулу. Наносити засіб потрібно тільки на довжину.

Ополосніть волосся прохолодною водою. Це також допоможе закрити кутикулу, що зробить волосся більш блискучим і менш схильним до пошкоджень.

Промокніть (не потрібно терти) пасма м'яким рушником.

Якщо ви користуєтесь феном, віддавайте перевагу прохолодному режиму.

Намагайтеся не рвати волосся при розчісуванні, робіть це дуже обережно.

Що буде, якщо не мити голову довго?

Якщо не мити голову регулярно, це може призвести до багатьох негативних наслідків. Дрібні частинки бруду, себум, піт та інші забрудники, можуть стати середовищем для розвитку бактерій та грибків. Таке волосся матиме неприємний запах та вигляд, що не лише впливатиме на вашу зовнішність, а й на самопочуття. Негативні наслідки можуть відобразитись також на шкірі обличчя у вигляді різноманітних висипань.

Забруднене волосся може стати ламким, сухим та неслухняним. Відсутність регулярного очищення призводить до скупчення бруду на шкірі голови, який блокуватиме пори та перешкоджатиме зростанню нового волосся.

Отже, регулярне миття голови є важливою частиною особистої гігієни і догляду, що допоможе зберегти здоров'я та привабливий вигляд волосся.