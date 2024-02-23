Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна корисні поради Ефективні вправи та поради, які допоможуть забути про жир в області живота

Ефективні вправи та поради, які допоможуть забути про жир в області живота

23 лютого, 2024 п'ятниця
19:30
корисні поради Вправи для спалювання жиру

Регулярні, але не дуже ефективні тренування швидко набридають. Тому, важливо знати основні правила та дієві вправи, які допоможуть боротися із жиром

Основний принцип схуднення полягає в створенні дефіциту калорій, коли кількість калорій, які ви споживаєте, менша за те, скільки ви спалюєте. Це можна досягти шляхом комбінації здорового харчування та фізичної активності. Важливо виконувати правильні, а також корисні для здоров'я серця та кардіоваскулярної системи вправи, які  сприяють схудненню та спалюють багато калорій за короткий проміжок часу.

Хоча вправи для пресу можуть зміцнити м'язи живота, однак не варто лише на них зациклюватися. Комплексний підхід, який включає в себе різноманітні види фізичних навантажень є більш ефективним для досягнення результатів у зменшенні об'ємів живота.

Що таке абдомінальне ожиріння?

Абдомінальне ожиріння - це форма надмірного накопичення жирової тканини, коли вона зосереджується в основному в районі черевної порожнини під шкірою або навколо внутрішніх органів, що є більш небезпечним. Це може призводити до утворення "жирового живота". Абдомінальне ожиріння пов'язане з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету другого типу та інших метаболічних порушень.

Причинами такого накопичення жиру в одній зоні називають неправильне харчування, недостатню фізичну активність, генетичні фактори, стрес та навіть недосипання. Крім того, збільшення розмірів живота може бути сигналом різних захворювань травної системи, гормональних збоїв, проблем із статевими органами та інше.

Вправи та тренування, які допомагають прибрати жир на животі

Існує безліч вправ, які сприяють спалюванню жиру та підтримують загальне здоров'я. Щоб досягти найкращих результатів, підвищити метаболізм та покращити та фізичну форму, важливо комбінувати різні типи тренувань та дотримуватися збалансованого харчування.

Вправи на прес

Вправи на прес спрямовані на зміцнення м'язів живота та допомагають покращити тонус, збільшити силу та витривалість. Однак важливо розуміти, що ізольовані вправи на прес не забезпечать повного ефекту схуднення самі по собі. Їх слід розглядати як частину загального фітнес-плану, який містить різноманітні вправи.

Вправа "планка" є досить корисною для зменшення жиру на животі. Як же довго тягнеться хвилина, якщо виконувати планку? Вже після 30 секунд починаєш підглядати на таймер. Ця статична вправа ефективно зміцнює м'язи преса, включаючи в роботу пряму та поперечну черевну м'язову групи, а також м'язи спини та стегон. Почніть із 30 секунд та поступово збільшуйте час, експериментуйте та урізноманітнюйте планку, як тільки відчуєте, що вам вистачить сили.

Фото: Freepik

Скручування або "кранч" – це технічно досить проста вправа, для якої не потрібне додаткове устаткування. Скручування є однією з найпоширеніших вправ для зміцнення м'язів преса. Основна її мета полягає в тому, щоб підняти верхню частину тіла вгору, звиваючись в напрямку колін. Такі рухи не лише допоможуть зміцнити м'язи кора, але й підвищити загальну витривалість та силу тіла.

Вправа "велосипед" теж досить популярна, прес буде просто "горіти", адже вона дозволяє активувати різні групи м'язів у цій області. Добре працює з прямими та косими м'язами живота, а також залучає до роботи м'язи верхньої частини тіла. Для виконання вправи ляжте на спину, зігніть коліна і підніміть їх так, щоб ступні були паралельні до підлоги. Поклавши руки за голову, торкніться лівим ліктем до правого коліна, потім навпаки. Робіть по 15-20 повторів за один підхід. Піднімаючи плечі та верхню частину тіла з підлоги, активуйте м'язи преса, відчуйте їх. Не стискайте та не тягніть руками голову, щоб уникнути напруги в шиї.

Фото: Freepik

Крім того, варто спробувати виконувати вправи з підйомом ніг, що фактично є зворотними до скручувань. Вони допоможуть зміцнити м'язи черевного пресу та сприятимуть тонізації живота.

Бурпі

Ця цікава комплексна вправа поєднує в собі присідання, віджимання і стрибки. Вона дуже ефективна для зміцнення м'язів тіла, покращення витривалості та чудово спалює зайві калорії. "Бурпі" дозволяє активувати одночасно різні групи м'язів, включаючи ноги, груди, спину та руки. Важливо правильно контролювати рухи та уникати надмірного навантаження, особливо, якщо ви тільки починаєте виконувати цю вправу.

Дослідження, яке було висвітлено в журналі "Journal of Strength & Conditioning" показало, що однією з найбільш ефективних вправ для пришвидшення метаболізму є віджимання у поєднані зі стрибком.

Для виконання вправи необхідно виконати таку послідовність дій: поставити ноги на ширині плеч, невеликий нахил вперед, майже присід, прийняття положення "планка", потім відтискання та вистрибування вгору з хлопком руками над головою. Вправа нелегка, тому спочатку краще робити обережно та повільно, головне не травмуватися.

Кардіотренування

Кардіотренування - це важлива частина будь-якої програми фізичної активності для зменшення жиру. Ці вправи включають біг, катання на велосипеді, плавання та інше. Вони сприяють спаленню калорій, покращують роботу серця та легень, ефективно допомагають прибрати зайві кілограми по всьому тілу. Обирайте той вид кардіотренування, який вам подобається та відповідає вашому рівню фізичної підготовки.

Крім того, можете спробувати HIIT (високоінтенсивне інтервальне тренування). Цей тип включає короткі періоди інтенсивних вправ, які чергуються із періодами відпочинку. HIIT відомий своєю ефективністю в спаленні жиру та підвищенні метаболізму. Однак, такі тренування підійдуть далеко не всім.

Не забувайте про піші прогулянки. Ходьба на свіжому повітрі може бути прекрасною альтернативою для покращення фізичної форми та спалювання калорій. Побудуйте цікавий маршрут крізь парк або гуляйте вздовж річки, дихайте свіжим повітрям та слухайте улюблену музику в навушниках.

Фото: Freepik

Тренування з опрацювання глибоких м'язів тіла та зниження стресу

Такі вправи як медитація, йога та пілатес, можуть бути корисними для зменшення жиру на животі, особливо якщо ви зрозуміли, що саме стрес став однією з його причин. Ці методи сприяють релаксації, зниженню рівня стресу та покращення психоемоційного стану.

Медитація та глибоке дихання сприяють заспокоєнню нервової системи, тоді як йога та пілатес сприяють підтримці гнучкості, міцності та тонусу м’язів, включаючи ті, які знаходяться в області живота. Виконання цих вправ на регулярній основі може допомогти зменшити рівень кортизолу та покращити загальний стан здоров'я.

йога, фізична активність

Фото: Андріана Стахів

Теги:
Новини
Суспільство
Здоров'я
життя
Читайте також:
Ван Ї
22 лютого, 2024 четвер
"Історія розсудить, хто мав рацію": голова МЗС Китаю закликав Україну та РФ розпочати мирні переговори
Сергій Лавров
23 лютого, 2024 п'ятниця
"Зеленський перетворив українців на "витратний матеріал": російські фейки за 22 лютого
Дональд Туск
22 лютого, 2024 четвер
Туск оголосив про запровадження особливого режиму на КПП на кордоні з Україною та назвав дату переговорів зі Шмигалем
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.21
    Купівля 38.21
    Продаж 38.74
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 лютого
20:12
Оновлено
літак ДРЛВ А-50 ВКС
Сили оборони України знищили російський літак А-50
20:02
OPINION
Оксана Забужко
Режисер Лозниця: чи той цвіт "наш"?
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
Зеленський прибув до Львова та підписав з прем'єркою Данії Фредеріксен безпекову угоду
19:29
Т-62, Крим
Росія перекинула у Крим десятки радянських танків Т-62, - "Атеш"
19:28
Сергій Пашинський
ВАКС оголосив перерву в засіданні про обрання запобіжного заходу екснардепу Пашинському
19:19
прапор Росії
В Україні задокументували 64 тис. злочинів російських окупантів із понад 120 тис. зареєстрованих
19:19
Сергій Пашинський
Адвокати Пашинського заявили, що частина доказів, зібраних НАБУ, є недопустимими: БЕБ могло зібрати їх протиправно
19:04
Снайпер ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 58 боєзіткнень, Сили оборони відбили 18 атак ворога на п'яти напрямках
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 730-го дня війни: знищені російські зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" і "Стріла-10" та військова підтримка від Данії на €1,8 млрд
18:59
"Манчестер Юнайтед", Бруну Фернандеш, АПЛ
"Манчестер Юнайтед" запланував революційну чистку складу. Деталі
18:53
Оновлено
Влучання у Дніпрі
Росія обстріляла Україну "шахедами" та ракетами: у Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки витягнули тіла двох людей, на Одещині троє загиблих
18:51
росія дипломат
У відповідь на 13-й пакет санкції РФ розширила "стоп-лист" європейських політиків, яким заборонено в’їзд до країни
18:45
Українські урядовці прибули на кордон з Польщею, але зустріч з польськими колегами не відбулася
18:40
Ексклюзив
FPV-дрон KH-S7
Потрібен новий тип БПЛА із захистом від РЕБ: командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" про мілітарі-розвиток
18:29
Росія продовжує продукувати фейки
"Пенсіонерів готують до оборони Харкова": роспропаганда запустила новий фейк
18:19
Канада
У переліку 10 осіб і 153 організації: Канада оголосила додаткові санкції проти РФ
18:12
Новини компаній
"Насолити заради перемоги": мережа супермаркетів NOVUS перетворює сіль на дрони
18:09
Пресреліз
Телеканал "Еспресо: Біла Церква" став доступним в Т2
18:09
зерно пшениці
В одному з районів Донеччини окупанти за ніч знищили майже 500 тонн зерна
18:06
На фото: Юлія Лущинська
Співачка Лущинська зізналася, що думала про самогубство через хейт за пісню "Танцюю гопака"
18:05
OPINION
Wojciech Przybylski (Войцех Пшибильський), головред visegradinsight.eu. Фото Newssky
Українці, ваша боротьба — наша боротьба. Ми у взаємному боргу
18:05
OPINION
Віктор Каспрук
Врятувати Україну може Норвегія. Вона має для цього все
17:57
CAS: Спортивний арбітражний суд
CAS відхилив апеляцію Росії на повернення до МОК
17:54
Оновлено
санкції проти Росії
Представники влади, енергокомпанії, платіжна система "Мир": США опублікували список нових санкцій проти РФ за її агресію в Україні
17:50
Огляд
Українські школи в Польщі
Українська школа у Польщі: як знайти, особливості навчання та різниця в програмах
17:49
ФСБ
Катував цивільних струмом і голодом під час окупації Харківщини: працівнику ФСБ оголосили підозру
17:40
На фото: Потап у Маямі
Потап у Маямі похизувався фото з нареченим Меган Фокс, яка принизила українок
17:33
Представник ГУР Вадим Скібіцький
КНДР поставила Росії 1,5 млн боєприпасів виробництва 1970-1980-х років, - ГУР
17:30
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Японія надає рекордну допомогу Україні, підтримуючи в такий спосіб США та ЄС, - Жеваго
17:27
Оновлено
Стадіон Динамо ім. Лобановського
"Кривбас" розгромив ЛНЗ у першому матчі після зимової паузи. Розклад 18-го туру УПЛ
17:20
НБУ випустив вертикальну банкноту. Це друга пам'ятна купюра з початку великої війни
17:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Як вижити у цій війні. Чому Захід так панькається з Росією
16:52
Огляд
"Зона інтересу"
Вийти із "Зони інтересу": що подивитися на вихідних
16:48
Війна
"Війна в Україні – це гігантська фінансова піраміда": фейки іноземних ЗМІ за 23 лютого
16:48
СБУ затримала в Києві керівників підконтрольного ФСБ інтернет-провайдера з Донецька
16:44
На фото: Костянтин Костишин
Актор Костишин, який нині в ЗСУ, розповів про зйомки в російському серіалі "Повернення Мухтара"
16:40
Памела Салем
Зірка фільмів про Джеймса Бонда Памела Салем померла у віці 80 років
16:23
вовк
"Злякався вовків і виліз на дерево": порушник не дістався Молдови і здався прикордонникам
16:13
Threads
Meta почала тестувати в Threads дві нові функції
16:11
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV