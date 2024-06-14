Користь трав протягом року: топ-5 рослин, які варто засушити влітку

Із приходом холодів всі люди прагнуть зігрітися чашкою гарячого чаю. Але чому б не замінити магазинні чаї на домашні ароматні трави, які принесуть користь вашому здоров’ю?

Еспресо підготувало для вас корисні поради, що допоможуть розібратися з тим, які трави краще засушити, а також, як це правильно зробити, щоб насолоджуватися смачними та корисними чаями.

Які трави можна засушити для чаю?

Засушені трави зберігають свій аромат і користь, дозволяючи вам насолоджуватися смачними та корисними чаями протягом усього року. Насправді, ви можете обрати свої улюблені трави, краще збирати їх з чистих ділянок, а не в місті. Дотримуйтесь простих правил їхнього сушіння і насолоджуйтесь домашніми чаями, які будуть кращі, ніж магазинні.

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Ромашка

Ромашка – одна з найпопулярніших і найкорисніших трав для чаю, відома своїми лікувальними властивостями з давніх часів. Вона широко використовується в народній медицині та має цілу низку позитивних ефектів для здоров'я.

Ромашковий чай заспокоює нервову систему, допомагає знизити стрес та тривожність. Чашка теплого чаю з цією рослиною перед сном може допомогти при безсонні. Завдяки своїм протизапальним властивостям, ромашка допомагає при лікуванні різних хвороб. Вона також має антисептичну дію, що робить її ефективною при наявності невеликих ран і подразнень шкіри.

Ромашка покращує травлення, знімає спазми та допомагає при шлункових болях. Вона часто використовується для полегшення симптомів синдрому подразненого кишківника і запалень шлунково-кишкового тракту.

Як засушити ромашку?

Збирайте квіти ромашки вранці, коли вони повністю розкриті. Сушіть їх на паперових рушниках або тонкій тканині у сухому, добре провітрюваному місці. Для повного висихання знадобиться приблизно тиждень.

Липовий цвіт

Липа – ще одна популярна рослина, що використовується для приготування ароматних та корисних чаїв. Здавна цей чай відомий своїми лікувальними властивостями, які допомагають підтримувати здоров'я та покращують самопочуття.

Липовий чай заспокоює нервову систему, допомагаючи боротися зі стресом, тривожністю та безсонням. Він чудово підходить для вечірнього прийому, оскільки сприяє розслабленню та покращенню якості сну.

Липовий цвіт має протизапальні властивості, що робить його ефективним засобом при лікуванні застудних захворювань, зокрема при кашлі та запаленнях горла. Завдяки високому вмісту вітамінів та антиоксидантів, липовий чай допомагає зміцнювати імунну систему та підвищувати стійкість організму до інфекцій.

Фото: Freepik

Як засушити липу?

Збирайте липовий цвіт під час його цвітіння, що зазвичай припадає на червень-липень. Варто зрізати квіти разом з приквітковими листочками, які також мають корисні властивості.

Промийте зібрані квіти під холодною водою, щоб видалити пил та можливі забруднення. Обережно просушіть їх на паперових рушниках.

Потім розкладіть квіти тонким шаром на піддонах або сушарках для трав. Просушуйте їх у добре провітрюваному місці без прямого сонячного світла. Процес сушіння може тривати від кількох днів до тижня, залежно від умов. Можна також сушити рослину в сушарці або духовій шафі при температурі 45°C протягом восьми годин, режим "Конвекція". Тоді потрібно постійно перемішувати липу, щоб вона рівномірно підсушувалась.

Після повного висихання зберігайте липовий цвіт у герметичних контейнерах у темному, прохолодному місці. Це допоможе зберегти його корисні властивості та аромат на довгий час.

Іван-чай

Іван-чай, також відомий як зніт вузьколистий, є популярною травою для приготування чаю завдяки своїм численним корисним властивостям. Ця рослина широко використовується в народній медицині і є чудовим варіантом для домашніх чаїв, які можна засушити на зиму.

"У лікувальних цілях використовуються всі частини іван-чаю, крім його плодів. Також рослина є медоносом, в нектарі якого міститься високий рівень глюкози і сахарози", - пояснюють в матеріалі Ліктрави.

Іван-чай багатий на антиоксиданти, які допомагають боротися з вільними радикалами в організмі, уповільнюючи процеси старіння та зміцнюючи імунну систему. Ця рослина має виражені протизапальні властивості та антимікробну дію. Іван-чай сприяє покращенню травлення, зменшує здуття. Це також може допомогти при проблемах зі шлунком та кишечником.

Збирайте листя та траву іван-чаю під час його цвітіння, що зазвичай припадає на середину червня і до серпня.

Як засушити Іван-чай?

Для отримання більш насиченого смаку можна провести ферментацію. Для цього розітріть листя іван-чаю в руках, потім добре спресуйте в буд-яку посудину та накрийте кришкою. Залиште в теплому місці на добу.

Після цього розкладіть листя і квіти тонким шаром на піддонах або сушарках для трав. Сушіть їх у добре провітрюваному місці без прямого сонячного світла. Процес сушіння може тривати від кількох днів до тижня, залежно від умов. Як і з липовим цвітом, Іван-чай можна також сушити у сушарці або духовій шафі.

Після повного висихання зберігайте трави у герметичних контейнерах у темному, прохолодному місці.

М'ята

М'ята є однією з найпопулярніших трав для приготування чаю. Її освіжаючий аромат і смак, а також численні корисні властивості роблять м'яту незамінною в домашньому арсеналі трав. Вирощування та засушування її для чаю на зиму, дозволяє завжди мати під рукою цей чудовий натуральний засіб.

М'ята стимулює травні процеси, допомагає при здутті живота, спазмах та інших шлунково-кишкових проблемах. Вона також полегшує симптоми розладів травлення, таких як нудота.

Ця рослина має заспокійливі властивості, допомагає знизити рівень стресу та тривожності, покращити сон і загальний емоційний стан. Чай з м'яти часто рекомендують пити перед сном.

Більшість видів м'яти містять ментол, який має потужні антибактеріальні та протизапальні властивості. Це робить її корисною для підтримки здоров'я порожнини рота та боротьби з інфекціями. Чай з цієї рослини допомагає полегшити симптоми застуди та грипу, такі як закладеність носа, кашель та біль у горлі. Її освіжаючий аромат допомагає звільнити дихальні шляхи.

Фото: Freepik

Як засушити м'яту?

Найкращий час для збору м'яти – це ранні години, крім того важливо це робити не раніше червня, коли рослина накопичить найбільше ефірних олій.

Промийте зібрані частини рослини під холодною водою, щоб видалити пил та можливі забруднення. Обережно просушіть їх на паперових рушниках.

Розкладіть листя м'яти тонким шаром на папері або піддонах для трав. Сушіть їх у добре провітрюваному місці без прямого сонячного світла. Можна також використовувати духовку з мінімальною температурою або спеціальну сушарку для трав. Процес сушіння займає кілька днів.

Інший спосіб – це зібрати стебла м'яти у пучки та підвісити у добре провітрюваному місці, наприклад, на веранді або балконі. Головне, щоб на рослину не потрапляло пряме сонячне світло або опади.

Листя смородини

Листя смородини — це справжній скарб природи, що володіє численними корисними властивостями. Використання цього простого інгредієнта для приготування чаю на зиму дозволить вам насолоджуватися не лише приємним смаком, а й значною користю для здоров'я.

Листя смородини багате на вітамін C, що є потужним антиоксидантом, допомагає зміцнити імунну систему та боротися з інфекціями. Також воно містить речовини, які мають протизапальні властивості, що можуть допомогти при різних запальних процесах в організмі.

Завдяки своїм антиоксидантним властивостям, листя смородини допомагає покращити стан шкіри, зменшити запалення та попередити передчасне старіння.

Як засушити листя смородини?

Збирайте листя смородини в період цвітіння, найкраще це робити в червні, коли вони містять найбільше корисних речовин. Вибирайте молоді, здорові листки без пошкоджень.

Промийте листя під холодною водою, щоб видалити пил та забруднення. Обережно обсушіть їх на паперових рушниках.

Розкладіть листя тонким шаром на піддонах або решітках у добре провітрюваному місці, уникаючи прямого сонячного світла. Сушіння може зайняти кілька днів. Також можна використовувати духовку на низькій температурі або спеціальну сушарку для трав.

Після повного висихання зберігайте листя у герметичних контейнерах у темному, прохолодному місці.

Засушені власноруч трави не тільки зберігають всі свої корисні властивості, але й дарують неповторний смак та аромат. Завдяки цим натуральним заготовкам, ви зможете підтримувати своє здоров'я та настрій протягом усієї зими.