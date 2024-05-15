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Не висаджуйте їх поруч: найгірші сусіди для яблуні

15 травня, 2024 середа
13:10
корисні поради Яблуня
Зміст

Яблуня — це одне з найцінніших дерев у саду. Її врожай не лише радує нас смачними плодами, але і є джерелом вітамінів та корисних речовин. Головне знати, що поряд висаджувати

Чи ви знали, що вибір рослин, які ростимуть поруч з яблунею, може вплинути на її здоров'я і врожайність? У цій статті ми розглянемо, які рослини є найкращими сусідами для яблуні, а також розглянемо ті, які краще садити в іншій частині ділянки, щоб забезпечити вашому саду максимальне благополуччя.

Які дерева та рослини не варто садити біля яблуні?

Зважаючи на взаємозв'язок та вплив рослин у саду, деякі види можуть бути небажаними сусідами для яблуні. Насамперед це стосується волоського горіху, він є найнебезпечнішим ворогом для вашої прекрасної яблуні. Розміщувати горіх варто лише на протилежному краю вашої земельної ділянки, якщо ви хочете забезпечити вдалий врожай плодовим деревам. У кожному листку горіха міститься підступна речовина – юглон, що є природним гербіцидом та здатний накопичуватись у землі. Ця речовина не дає рослинності навколо рости та розвиватись.

Також, не варто висаджувати поруч з яблунею картоплю, вона може конкурувати за поживні речовини та вологу в ґрунті. Ба більше, ці рослини постраждають від одних і тих же шкідників, тому вони можуть швидко поширюватись садом чи городом.

Виноград відомий своїм швидким ростом та сильним розростанням. Це може створити конкуренцію за простір, вологу та поживні речовини. Крім того, виноград може мати досить глибоку систему коренів, що перешкоджатиме розвитку кореневої системи яблуні.

Крім того, уникайте висадження персика, вишні, черешні, горобини та тополі біля яблуні, щоб забезпечити їй оптимальні умови для росту та розвитку.

Фото: Minnetonka Orchard Official Website

Що варто висаджувати поряд з яблунею?

Поблизу яблуні можна посадити ряд рослин, які сприятимуть збереженню здоров'я саду та підвищать його родючість, зокрема:

  • Малина – це хороший садовий сусід, але важливо враховувати розміри крони яблуні та її потенційну довжину, оскільки малина може відчувати дефіцит сонячного світла. Тому ці рослини варто висаджувати разом, якщо яблуня ще молода.
  • Огірки, кабачки та інші овочеві культури з дрібною кореневою системою можуть бути хорошим варіантом, оскільки вони не будуть конкурувати з глибоким корінням яблуні. Ці культурні рослини можна висаджувати по периметру навколо дерева.
  • Базилік, кріп та щавель зазвичай не потребують інтенсивного сонячного світла, тому будуть добре зростати у відносно затінених місцях під яблунею.
  • Цибуля та часник можуть відігравати важливу роль у захисті яблуні від комах-шкідників.
  • Ромашка – не просто гарна та ароматна квітка, але й корисна. Вона може приваблювати комах та птахів, які допомагають у боротьбі з шкідниками.
  • М'ята - відлякує шкідників та сприяє покращенню росту яблуні. Крім того, вона досить корисна у кулінарії та медицині.
  • Чистотіл, настурція, лаванда та чорнобривці зможуть захистити плодове дерево від шкідливих комах, наприклад, мурах або попелиці.

Правильне планування та підбір рослин сприятимуть збереженню здоров'я та врожайності яблуні, створюючи оптимальне середовище для її росту та розвитку.

Основні кроки догляду за яблунею навесні

Весна - це важливий період для догляду за яблунями, оскільки саме в цей час вони виходять з зимового спокою, готуються до активного росту і цвітіння. Тому, догляду за яблунею в цей період має бути комплексним:

  • Проведіть санітарну обрізку яблунь для видалення пошкоджених або сухих гілок. Це допоможе покращити форму рослини, збільшити потрапляння світла, покращити аерацію, а також зменшити ризик зараження хворобами. Важливо проводити такі роботи, коли температура повітря протягом доби не буде опускатись нижче, ніж +5 градусів Цельсія.
  • Під час весняного пробудження рослини також потребують додаткового живлення. Внесіть добрива, які містять азот, фосфор і калій, для підтримки здорового росту і розвитку.
  • Приділіть увагу запобіганню зараженню яблунь шкідниками і хворобами. Розгляньте можливість використання біологічних або органічних засобів контролю, якщо це можливо, виконайте побілку.
  • Переконайтеся, що яблуні отримують достатню кількість води, особливо в період активного росту та цвітіння.
  • Проведіть розпушування приствольного кола, позбудьтеся бур'янів. Розгляньте можливість накласти шар мульчі навколо основи яблуні. Мульча допоможе утримати вологу, запобігти росту бур'янів і захистити корені від перегріву або переохолодження.
  • Ретельно стежте за розвитком яблуні, її цвітінням та бутонами. Це допоможе вчасно виявити будь-які проблеми і вжити необхідні заходи для їх вирішення.

Загалом, регулярний і уважний догляд за яблунею весною допоможе підготувати її до успішного росту і плодоношення влітку та восени.

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