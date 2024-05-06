Підживлення попелом: які рослини полюбляють таке добриво?

Попіл - це тверда речовина, яка утворюється після повного згоряння органічних речовин, таких як деревина, вугілля, солома, листя тощо. Під час згоряння відбувається окислення органічних речовин, та частина їх вуглецю випаровується у вигляді вуглекислого газу, а решта концентрується у вигляді твердого залишку - попелу. Попіл містить різні мінеральні речовини, такі як кальцій, калій, фосфор, які можуть бути корисними для ґрунту та рослин.

За хімічним складом попіл схожий на вапнякові та калійно-фосфорні мінеральні добрива, тому він є дуже популярним у садівництві та городництві. Особливо цінним є зола з листяних дерев, оскільки вона містить більше корисних речовин, ніж із хвойних.

Чим корисний попіл для ґрунту?

Як зазначалось раніше, попіл містить різноманітні мінеральні елементи, які корисні для росту та зміцнення коренів рослин. Такий вид добрива корисно вносити в ґрунт навесні, щоб зробити його більш пухким. Його вносять таким чином: одне відро попелу на 3-4 квадратних метрах території.

Попіл також може сприяти захисту від деяких шкідливих комах та запобігати розвитку хвороб рослин. Так, для боротьби із попелицею дуже часто використовують розчин із попелу, яким обприскують уражені рослини. Інколи попелом просто посипають міжряддя городини, щоб позбутися слимаків.

Крім того, попіл допомагає збалансувати pH рівень ґрунту, зменшуючи його кислотність. Це особливо корисно для кислих та слабокислих ґрунтів. Не всі типи землі однаково реагують на таке підживлення. Наприклад, ґрунти, які мають високий рівень pH, можуть стати ще більш лужними з додаванням попелу. Це впливатиме на доступність деяких мінералів для рослин.

Тому, перш ніж вносити дане добриво в землю, перевірте її pH за допомогою лакмусових індикаторів, які можна придбати в садових магазинах.

Фото: Treehugger

Попіл як мінеральне добриво: які рослини потребують та як застосувати?

Деякі сільськогосподарські культури особливо корисно підживлювати попелом. Таке міндобриво буде доречним використовувати для гарбузів, капусти, помідорів, буряка, квасолі та перцю. Це пов'язано з тим, що попіл містить багато калію, фосфору та кальцію, які сприяють здоровому росту та розвитку цих рослин.

Для того, щоб зробити мінеральне добриво для підгодівлі рослин на грядках та в саду, вам потрібно змішати одну склянку попелу та десять літрів води. Важливо підливати цей розчин лише під корінь кущів чи городини, оскільки це дозволяє їм краще засвоювати поживні речовини.

Оскільки картопля не любить підживлення із хлоровмісними сполуками, внесення попелу буде для неї чудовим рішенням. Однак, оптимальним варіантом буде внесення такого добрива за рік до висадження культури.

Якщо говорити про ягідні культури, такі як суниця, полуниця, смородина та малина, додавання попелу також матиме позитивний вплив на ріст на врожайність цих рослин. Це ж стосується і винограду.

Якщо ви вирішите підживити полуницю чи суницю таким міндобриво або захистити її від шкідників та хвороб, тоді просто насипте під кожний кущик ягоди близько 10-15 г попелу. Це краще зробити одразу після цвітіння.

Таким чином, використання попелу як добрива може бути корисним для різноманітних культур та допоможе покращити їх розвиток та врожайність.

Які рослини краще не підживлювати попелом?

Є декілька видів рослин, для яких застосування попелу в ролі мінерального добрива може бути не найкращим варіантом. Насамперед це стосується рослин, які добре зростають на кислих ґрунтах, наприклад, азалії, лохина, горобина та хвойні. Не радять підживлювати попелом також гортензію та жимолость.

Крім того, треба бути обережним із внесенням такого добрива для культур, які мають слабке коріння. Вони можуть бути чутливі до занадто великої концентрації мінеральних речовин у ґрунті, що призведе до пошкодження коренів.