Країна з новим баченням, без радянщини: в ОП сформували 14 кластерів інфраструктури, що потребують відновлення
У середу, 27 квітня, на Банковій відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, де розглянули питання функціонування держави в умовах війни, відбудови та модернізації країни
Про це розповів заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
Відомо, що учасники заходу обговорили план післявоєнної відбудови України, а також створення комфортних умов для життя всіх, хто був змушений залишити рідний дім через війну. Зокрема, йшлося про забезпечення переселенців житлом.
В ОП планують створити базу потреб усіх населених пунктів України та розробити концепцію для них з урахуванням потреб громад. Для цього були сформовані 14 кластерів інфраструктури, що потребує відновлення чи модернізації.
"Країна з новим баченням. Сучасність, яка змінить радянський підхід в містобудуванні, архітектурі та плануванні територій України, – саме такий підхід був основою розробки плану відновлення та модернізації, над яким ми активно працюємо зі всіма муніципальними представниками, головами обласних військових адміністрацій", – заявив заступник глави ОП.
- Раніше стало відомо, що на відновлення критичної інфраструктури уряд скерує 400 млн грн.
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