Країна з новим баченням, без радянщини: в ОП сформували 14 кластерів інфраструктури, що потребують відновлення

Про це розповів заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Відомо, що учасники заходу обговорили план післявоєнної відбудови України, а також створення комфортних умов для життя всіх, хто був змушений залишити рідний дім через війну. Зокрема, йшлося про забезпечення переселенців житлом.

В ОП планують створити базу потреб усіх населених пунктів України та розробити концепцію для них з урахуванням потреб громад. Для цього були сформовані 14 кластерів інфраструктури, що потребує відновлення чи модернізації.





"Країна з новим баченням. Сучасність, яка змінить радянський підхід в містобудуванні, архітектурі та плануванні територій України, – саме такий підхід був основою розробки плану відновлення та модернізації, над яким ми активно працюємо зі всіма муніципальними представниками, головами обласних військових адміністрацій", – заявив заступник глави ОП.