Кременчуцький патронний завод "СТМ" працює на ринках країн НАТО
Кременчуцький патронний завод "СТМ" (НВЦ "Спецтехномаш") успішно конкурує із західними виробниками на міжнародних ринках
Про це повідомила прес-служба заводу.
Директор "СТМ" Сергій Гончар відзначив, що зараз "Спецтехномаш" виготовляє обладнання із виробництва військових патронів для замовників із кількох країн НАТО.
"Українське підприємство успішно працює на ринках різних країн світу", - підкреслив Гончар. За його словами, продукція заводу викликала великий інтерес на міжнародній виставці IDEF-2021, яка відбулась 17-20 серпня в Стамбулі. Ця виставка озброєнь та військової техніки є однією з найбільших у світі.
"Кременчуцький патронний завод - єдиний в Україні. У нас працює понад 150 людей, є власне інженерно-конструкторське бюро. Ми використовуємо сучасні технології, розробляємо нове обладнання та вдосконалюємо існуючі зразки. У нас вже понад 200 партнерів по всій країні. Ми готові реалізувати оборонний проект і в Україні", - сказав Сергій Гончар.
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