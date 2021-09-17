Кремінь заявив, що перехід на латинку несе загрози нацбезпеці
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що відмова від кириличного алфавіту є антиукраїнським вибором
Про він заявив в коментарі РБК-Україна.
"Відмова від кирилиці несе величезні загрози, в першу чергу, національній безпеці. Якщо говорити про латиницю в інших країнах світу, наприклад, країнах Середньої Азії та Азербайджані, то використання латиниці було абсолютно природним, при тому, що така практика з'явилася в 20 столітті", - зазначив він.
За його словами, кирилиця народжувалася разом з українцями.
"Мільйони людей гинули за прихильність і популяризацію української мови. На жаль, порушення прав громадян України як в Україні, так і на окупованих територіях, - це окремий предмет для розмови. Питання "вбивства кирилиці" - це крок до знищення українства і це антиукраїнський вибір", - підкреслив Кремінь.
Він додав, що його завдання щодо захисту української мови передбачає і захист кирилиці.
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