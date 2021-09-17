Кремінь заявив, що перехід на латинку несе загрози нацбезпеці

Про він заявив в коментарі РБК-Україна.

"Відмова від кирилиці несе величезні загрози, в першу чергу, національній безпеці. Якщо говорити про латиницю в інших країнах світу, наприклад, країнах Середньої Азії та Азербайджані, то використання латиниці було абсолютно природним, при тому, що така практика з'явилася в 20 столітті", - зазначив він.

За його словами, кирилиця народжувалася разом з українцями.

"Мільйони людей гинули за прихильність і популяризацію української мови. На жаль, порушення прав громадян України як в Україні, так і на окупованих територіях, - це окремий предмет для розмови. Питання "вбивства кирилиці" - це крок до знищення українства і це антиукраїнський вибір", - підкреслив Кремінь.

Він додав, що його завдання щодо захисту української мови передбачає і захист кирилиці.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні для захисту від Росії треба перейти на латинку.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткачанко заявив, що ініціатива щодо переходу на латинський алфавіт є передчасною.