Кремль готує створення "Південної Русі" на території України, - Схеми. Документ
Росія підготувала сценарій створення квазіутворення з назвою "Южная Русь" на окупованих українських територіях
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на групу журналістів-розслідувачів проєкту "Схеми".
У розпорядження "Схем" потрапив документ під назвою "Манифест Южноукраинского собора", до якого причетні члени пропутінської партії "Единая Россия".
У документі стверджується, що держава Україна після повалення "законно обраного президента" у 2014 році нібито "втратила легітимність у межах УРСР", а "Южная Русь" є "спадкоємицею Києво-Новгородської Русі, Запорізької Січі", так званої "Новоросії часів Катерини Великої" та УРСР.
"У відповідь на терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини з боку колишньої Держави України ми, в особі Південноруського народного Собору, беремо владу у свої руки та засновуємо нову державу Південна Русь", - йдеться в "маніфесті" окупантів.
"Фундаментом культури та ідентичності" вони називають православ'я, а українську мову іменують "говіркою".
Головною метою "Южной Руси" автори називають "досягнення та захист миру", "повне викорінення нацизму та бандерівщини", а також анонсують проведення "всенародного референдуму".
Водночас у документі не уточнюється, на яких саме територіях України планується організувати "Южную Русь".
"За даними джерел "Схем" у правоохоронних органах, цей "маніфест" переходив з рук у руки. Спочатку його отримав Андрій Турчак, перший заступник голови ради Федерації Федеральних зборів РФ. Він же - секретар генеральної ради партії "Єдина Росія". У березні Турчак потрапив під британські санкції. Сам він виступив з ініціативою притягати до кримінальної відповідальності тих, хто виконує антиросійські санкції всередині Росії", - зазначають журналісти.
Згодом цей "маніфест", за даними журналістів, Турчак передав ще одному "єдиноросу" Дмитру Гризлову, помічнику підсанкційного російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, якого у ЗМІ називають "спонсором війни на Донбасі".
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