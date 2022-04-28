Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на групу журналістів-розслідувачів проєкту "Схеми".



У розпорядження "Схем" потрапив документ під назвою "Манифест Южноукраинского собора", до якого причетні члени пропутінської партії "Единая Россия".





У документі стверджується, що держава Україна після повалення "законно обраного президента" у 2014 році нібито "втратила легітимність у межах УРСР", а "Южная Русь" є "спадкоємицею Києво-Новгородської Русі, Запорізької Січі", так званої "Новоросії часів Катерини Великої" та УРСР.



"У відповідь на терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини з боку колишньої Держави України ми, в особі Південноруського народного Собору, беремо владу у свої руки та засновуємо нову державу Південна Русь", - йдеться в "маніфесті" окупантів.

"Фундаментом культури та ідентичності" вони називають православ'я, а українську мову іменують "говіркою".

Головною метою "Южной Руси" автори називають "досягнення та захист миру", "повне викорінення нацизму та бандерівщини", а також анонсують проведення "всенародного референдуму".

Водночас у документі не уточнюється, на яких саме територіях України планується організувати "Южную Русь".



"За даними джерел "Схем" у правоохоронних органах, цей "маніфест" переходив з рук у руки. Спочатку його отримав Андрій Турчак, перший заступник голови ради Федерації Федеральних зборів РФ. Він же - секретар генеральної ради партії "Єдина Росія". У березні Турчак потрапив під британські санкції. Сам він виступив з ініціативою притягати до кримінальної відповідальності тих, хто виконує антиросійські санкції всередині Росії", - зазначають журналісти.



Згодом цей "маніфест", за даними журналістів, Турчак передав ще одному "єдиноросу" Дмитру Гризлову, помічнику підсанкційного російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, якого у ЗМІ називають "спонсором війни на Донбасі".



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