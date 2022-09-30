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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Кремль порушує власні заяви про часткову мобілізацію й демонструє фундаментальну природу системної слабкості,  – ISW

Кремль порушує власні заяви про часткову мобілізацію й демонструє фундаментальну природу системної слабкості,  – ISW

30 вересня, 2022 п'ятниця
05:55
війна з Росією російські війська окупанти

Аналітики Інститут вивчення війни кажуть, що Кремль порушує заявлені ним процедури часткової мобілізації, а його дії суперечать його ж повідомленням. Це демонструє глибинні проблеми та слабкість російського військового істеблішменту

Про це у своєму звіті за 29 вересня повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається, є безліч суперечностей щодо мобілізації у РФ, які демонструють неузгодженість та розбалансованість усієї військової системи Росії. Наприклад, розпорядження Путіна перевірити недоліки мобілізації його підлеглі почали виконувати аж через три дні та при цьому ці недоліки не зникли. Також з боку представників російської влади звучали абсолютно протилежні заяви щодо того, чи можуть чоловіки, які перебувають на військовому обліку, залишати своє постійне місце проживання. І подібних прикладів багато.

"Суперечливі заяви та процедури Кремля демонструють фундаментальну природу системної слабкості російського військового істеблішменту, яка характеризує все вторгнення. Російські чиновники продовжують виконувати нібито призов резервістів як щось заплутане між призовом і оголошенням загальної мобілізації, ймовірно, видаючи суперечливі накази бюрократичним інституціям, які вже мають недоліки", – йдеться у звіті.

Бюрократичні прорахунки російської мобілізації свідчать про те, що Путін знову в обхід вищого військового командування чи міноборони РФ безпосередньо працює з командирами на місцях, які, ймовірно, вимагають підкріплення. Звідси й недотримання стандартних військових практик, наприклад, навчання мобілізованих перед відправкою на передову, кажуть експерти.

Також в Інституті припускають, що ЗСУ під кінець дня 29 вересня завершили оточення російського угруповання в районі Лимана.

"Українські війська прорвали оборону РФ у районі Ставок (за 10 км на північ від Лиману) і перерізали дорогу Торське - Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для росіян, які утримують лінію на захід від Лиману", - зазначили аналітики.

В ISW написали, що підрозділи БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які тримали оборону в районі Дробишевого та Лимані, опинилися у "надзвичайно складній ситуації".

ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове - Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

"Українські війська зможуть взяти Лиман", - переконані аналітики.

Збройні Сили України 29 вересня також продовжили контрнаступальні операції вздовж річки Оскіл на північному сході Харківщини та намагалися прорвати російську оборону біля кордону Харківської та Луганської областей.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, під час активного ведення бойових дій українські захисники завдають ворогу значних втрат:

  • російська 4-та танкова дивізія 1-ї гвардійської танкової армії протягом останніх тижнів зазнала значних втрат у Куп'янську, який розташований біля річки Оскіл (кордон Харківсько - Луганської області).

  • на попередніх етапах контрнаступу українських військ у Харківській області 4-та танкова дивізія РФ втратила майже цілий полк передових танків Т-80.

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Росія
Володимир Путін
російська армія
мобілізація
Донеччина
Військові новини
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