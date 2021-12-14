Крилаті та протикорабельні ракети, установки ППО, торпедні апарати: у Чорне море зайшов французький фрегат FS Auvergne
Французький фрегат "Овернь" зайшов в акваторію Чорного моря - це 31-й корабель нечорноморських країн НАТО, які зайшли в акваторію моря з початку 2021 року
Про це повідомляє "Думская".
Ракетний фрегат FS Auvergne (D 654) - один з нових кораблів французького флоту, спущений на воду в 2015 році, а введений в експлуатацію у 2018. Порт приписки корабля - Тулон.
Фрегат має водотоннажність 6 тис. тонн, довжину 142 метри і ширину майже 20 метрів, осадку 4,9 метра. Вінозвиває швидкість 27 вузлів і може пройти 6 тис. морських миль.
"Екіпаж корабля - 145 моряків. Вони мають на озброєння одну 76-мм скорострільну гармату, три 20-мм кулемети з автоматичним управлінням. На борту є 16 шахт універсальних пускових установок ракет ППО Aster 15 і 30, а також крилатих ракет Storm Shadow. Також корабель несе 8 протикорабельних ракет "Екзоскет" і два торпедних апарати. Фрегат обладнаний вертолітним ангаром, в якому знаходиться розвідувальний NHIndustries NH90", - зазначає "Думская".
Цілі візиту французького фрегата до Чорного моря поки що невідомі.
- Нагадаємо, 10 травня 2021 фрегат берегової охорони США USS Hamilton ввійшов у Чорне море.
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